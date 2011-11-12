Madımak sanığı Vahit Kaynar 55 bin liraya serbest!

T24 - Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla 35 kişinin ölümü nedeniyle mahkum olan firari Vahit Kaynar tutuklu bulunduğu Polonya’da kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Vahit Kaynar’ın avukatlarının tutukluluğuna itiraz etmesi üzerine Polonya mahkemesi Kaynar’ı 100 bin Polonya Para birimi Zloty (yaklaşık 55 bin TL) karşılığında serbest bıkılmasına karar verdi. Yakınlarının parayı ödemeleri üzerine 38 yaşındaki tutuklu Kaynar serbest kaldı.



15 yıldır Almanya’da yaşayan Kaynar, üç arkadaşı ile birlikte Polonya’ya giriş yaptıkları 25 Eylül tarihinde sınırda yapılan kontrollerde üzerinde herhangi bir kimlik olmadığı için önce alıkonulmuş, ardından da hakkında uluslararası yakalama emri olduğu ortaya çıkınca da tutuklanarak cezaevine konmuştu.



Bu süre zarfında Türkiye, Kaynar'ın iadesi için işlem başlattı ancak Kaynar'ın iade edilmesi istemiyle herhangi bir baskı yapılmadı. Yalnızca yazılı başvuru yapılması ve durumun üzerine düşülmemesi sonucu Kaynar serbest bırakıldı.



Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin avukatı olan Şanal Sarıhan ve bu konuda soru önergeleri veren CHP Milletvekili Ali Özgündüz, Birgün gazetesine konuştu.



Avukat Sarıhan bu gelişmenin altında Türkiye'nin ihmali yattığını söyledi. Milletvekili Özgündüz de hükümetin görevini yapmadığını savundu.



İşte o tepkiler:







Avukat Şanal Sarıhan: "Hükümlünün kefaletle serbest bırakılması Türkiye hükümetinin aczini gösteriyor. Bu davanın üstüne hiç düşmediler, ihmalkar davrandılar. Dava dosyalarını da zamanında gönderemediler. Bu noktadan sonra eğer hükümlü Almanya'ya geçtiyse Alman makamlarından, eğer Polonya'daysa Polonya makamlarından tekrardan iade talep etmek gerekiyor."



CHP Milletvekili Ali Özgündüz: "Vahit Kaynar'ın yakalanmasından sonraki süreç ile ilgili bir soru önergesi vermiştik, ancak hâlâ cevap alamadık. Adi suçtan, adam öldürmeden hükümlü olan Kaynar'ın iadesini sağlayacak bir sözleşme Polonya ile Türkiye arasında mevcut, ancak hükümlünün eşinin Almanya'da siyasi sığınmacı olduğu için Almanya'nın baskısıyla kefaletle serbest bırakıldığını duyduk. Öncelikle hükümlünün nerede olduğunu bulmamız lazım. Yasalara göre kefaletle serbest bırakıldığı için dava sonuçlanana kadar Polonya'yı terketmemesi lazım, ancak Almanya ile Polonya arasında bir sınır kontrolü olmadığı için çoktan terketmiş olabilir.



Adalet Bakanlığı'nın Kaynar ile ilgili bir dosya hazırlaması, Dışişleri Bakanlığı'nın ise bu dosyayı gerekli mercilere ulaştırması lazım. Hükümetin bu konunun üstüne gitmesi lazım. Ancak bizim hükümetimiz bu konunun ne kadar üstüne gidecek bilemiyorum. Türkiye bu hükümlüyü geri getiremiyorsa hükümet görevini yapmıyor demektir. Hükümetin böyle bir şey yapmayacağını umut ediyorum."



(Onur Erem-BirGün)