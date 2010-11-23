-MADIMAK OTELİ'NİN MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNDE SİVAS (A.A) - 23.11.2010 - Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli'nin kamulaştırılmasıyla ilgili olarak Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Kayhan, ''Otelin mülkiyeti bize geçti'' dedi. Kayhan yaptığı açıklamada, Madımak Oteli'nin kamulaştırılması çalışması kapsamında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine açılan dava sonucunda otelin mülkiyetinin İl Özel İdaresi'ne geçtiğini söyledi. Kayhan, karar kendilerine ulaştıktan sonra oteli boşaltma haklarının olduğunu ifade etti. Karşı tarafın bundan sonraki süreçte mülkiyet konusunda bir itirazlarının olamayacağını anlatan Kayhan, sadece otelin bedeli konusunda temyiz haklarının bulunduğunu aktardı. Kamulaştırma bedeli olan 5 milyon 601 bin liranın bir ay önceden bankada bloke halde tutulduğunu belirten Kayhan, varislerin sürece göre bu parayı kullanabileceklerini kaydetti.