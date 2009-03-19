Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylarda 37 kişinin hayatını kaybettiği ‘Madımak Oteli’ satışa çıkarıldı.



Otelin satışı ile ilgili olarak www.hurriyetemlak.com’a ilan verildi.



İlana göre merkezi İstanbul'da bulunan Ermaks Gayrimenkul firması aracılığıyla satışa çıkarılan otele 9 milyon 950 bin avro fiyat biçildi.



İlanda Eski Belediye Sokak Numara 2'de faaliyet gösteren 5 katlı 44 odalı 80 yataklı belirtilen otelin 2 yıldızlı olduğu bildirildi.



İlanda ayrıca otelle ilgili olarak şu bilgiler verildi:



"Madımak Oteli, günümüzde, hergün artan marka değeri ile dikkati çekmektedir. Son derece merkezi yerleşimi ile bulunduğu lokasyon, Sivas ilimizin tam kalbinde yer almaktadır. Gerek bina olarak sahip olduğu yapısal durumu ve mevki, gerekse ruhsatı itibarıyla, düşünülebilecek her türlü projeye elverişli olan bu değerli gayrimenkul, yeni sahibini beklemektedir."



İlanda ayrıca tesis tipi otel olarak belirtilen binanın 2 bin 100 metre kare kapalı alanı, iskanın alındığı, kat mülkiyeti tapulu olduğu ve takas yapılamayacağı belirtiliyor.



İlanla ilgili olarak AA muhabirinin görüştüğü Ermaks Gayrimenkul görevlileri, mal sahiplerinin satış isteği üzerine ilanın 4 gün önce verildiğini, şu ana kadar ciddi bir teklifin olmadığını söyledi.

