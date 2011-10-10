Madımak Oteli firarisi Avrupa'yı gezmiş



T24- Almanya’dan Polonya’ya giriş yaptığı sırada polis kontrolü sonucu yakayı ele veren, 37 kişinin öldüğü Sivas Madımak Oteli yangını davasının idama mahkum firarisi 36 yaşındaki Vahit Kaynar’ın Almanya’dan aldığı mavi pasaportla tüm Avrupa’yı gezdiği ortaya çıktı.









Hürriyet'in haberine göre, Almanya’nın siyasi sığınmacılara verdiği mavi renkli pasaportu yanından hiç ayırmayan Kaynar’ın, bu pasaport sayesinde gezdiği ülkelerde ve sınırlarda yapılan kimlik kontrollerinin hiçbirinde alıkonmadığı da öğrenildi.

Polonya’da cezaevinde tutulan Kaynar’ı, Türkiye’ye iadesini engellemek için kendi alanında uzman iki Polonyalı avukat savunacak. Türkiye yerine Almanya’ya iade edilmesi için çaba sarf eden Kaynar’ın Berlin’deki yakınları, avukatlara Almanya’nın niçin Kaynar’ı Türkiye’ye iade etmediğini gösterir belgeleri ulaştırdı.





Avukatların da Kaynar’ın serbest bırakılması için bu belgeleri Polonyalı yetkililere sunduğu öğrenildi. Kaynar’ın Madımak katliamından sonra yakalanıp bir yıl kadar cezaevinde kaldığı ve daha sonra da 18 ay askerlik yaptığı ortaya çıktı. Kaynar, askerlik görevini tamamladıktan sonra yasadışı yollarla Almanya’ya gelerek burada siyasi sığınma talebinde bulundu.





Siyasi sığınma talebini yaptığı ilk dönemlerde Almanya’nın Polonya sınırdaki Eisenhüttenstadt’ta bir yurtta kalan Kaynar, daha sonra Berlin’e yerleşti. 15 yıldır Berlin’de yaşayan Kaynar, burada evlenip ticarete atıldı. Berlin’de ticaret yapan Kaynar, bir süre önce BMW X6 cip satın aldı. Kaynar, siyah renkli ve lüks donanımlı cipe tam 55 bin Euro peşin para ödedi.





İdam cezasına çarptırılan, ancak firari olduğu için dosyası ayrılan ve Yargıtay ilamında 32’nci sırada bulunan Kaynar için “Tüm aşamalarda suçlamaları reddetmiş, otelin taşlandığını gördüğünü, sloganlar atıldığını duyduğunu söylemiştir” denilmişti.





Duruşmalara asker kıyafetiyle katılan Kaynar, Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranıyordu.

