'Madımak Oteli' 17 yıl sonra devletin

T24- Devlet Bakanı Faruk Çelik, Madımak Oteli'nin kamulaştırma bedelinin özel idarenin hesabına yatırıldığını açıkladı. Madımak artık resmen devletin.



Çelik, ''Cemevlerinin Hukuki Statüsü'' ile ilgili oluşturulan komisyonun Hakimevinde gerçekleştirilen ilk toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin normalleşmesinin hızlandırılması çerçevesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Bakan Çelik, öncelikli sorunların ele alınıp bunlara çözüm bulma gayreti içinde olduklarını söyledi.



Alevilerin talepleri konusunda da tüm sosyal kesimlerle toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Faruk Çelik, konu ve talepler konusunda önemli bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Bakan Çelik, 3-4 Haziran 2009'da başlayan Alevi Çalıştayları sürecinin 28-30 Ocak'ta gerçekleştirilen 7. Çalıştay ile sona erdiğini, ancak taraflarla çeşitli fırsatlarla görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.



Devlet Bakanı Çelik, taleplerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmaların da hızla ilerlediğini ifade ederek, ''Madımak'ın kamulaştırılmasına karar verilmişti. Madımak Oteli'nin kamulaştırma bedeli, bugün itibarıyla özel idare hesabına aktarıldı'' diye konuştu.





Çelik, bir gazetecinin kamulaştırma bedelinin ne kadar olduğunu sorması üzerine, ''Kamulaştırma bedeli 4.5 milyon TL. Ayrıca, yeni bir şekil alacak tabii otel. Onunla ilgili de ilave kaynak tahsisi olacak'' karşılığını verdi. Bakan Çelik, bu konudaki kararlılıklarını vurgulamaları açısından gelişmenin önemine değinerek, ''Taraflarla paylaştığımız konuların gereği yapılmaktadır'' dedi.





Madımak Oteli'nin kamulaştırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen uzlaştırma komisyonu toplantısından bir sonuç alınamamış, konunun mahkemeye taşınacağı açıklanmıştı.





Madımak'ta neler yaşanmıştı?





Sivas'taki Madımak Oteli 2 Temmuz 1993 günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında binlerce kişi tarafından yakılmıştı. Otelde 35 yazar, ozan, düşünür ve iki otel çalışanı ölmüştü.



Olaydan bir gün sonra 35 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltına alınanların sayısı 190'a çıkmıştı. Gözaltına alınan 190 kişiden 124'ü hakkında "laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma" suçlamasıyla dava açılmış, geri kalanlar serbest bırakılmıştı.





Kamuoyunda Sivas Davası olarak bilinen davanın ilk duruşması, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 1993'de yapılmıştı. 1994'te karara bağlanan dava sonucunda, 22 sanık hakkında 15'er yıl, 3 sanık hakkında 10'ar yıl, 54 sanık hakkında 3'er yıl, 6 sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında da beraat kararı verilmişti.





Müze yerine park olsun





Alevi çalıştaylarının hazırlanan ön raporlarında da Madımak Oteli yer almıştı. Başbakan'a sunulan raporlarda Madımak'ın müzeye dönüştürülmesinin "tehlikeli" olacağı savunularak, parka dönüştürülmesi istenmişti.







(ntvmsnbc'nin haberi)





