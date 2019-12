Madımak nihayet kültür merkezi oldu!

T24

Madımak’ta neler yaşandı?

2 Temmuz 1993’te yaşanan olaylardan bir süre sonra, otelin alt katında bir et lokantası açılmış, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Binanın, içten ve dıştan tamamen yenilenmiş bugünkü halinde, et lokantası olan alt kat çocuk kütüphanesi olarak tasarlanmış.Hürriyet'in haberine göre, bilim merkezi olarak planlanan üst kat ise ziyaretçilerini Einstein’ın yüzüyle karşılıyor. Merkezin bir bölümü de Madımak katliamında ölen 37 kişinin anılacağı anı köşesi olacak.İç dizaynı devam eden merkezin açılışının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gezileri kapsamında Sivas’a geleceği 9 Haziran’da gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Devlet Bakanı Faruk Çelik’in Sivas’ta sivil toplum örgütleriyle görüşmesinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırılarak İl Özel İdaresi’ne devredilen binanın dış yüzeyi de restore edildi.- 2 Temmuz 1993 günü yaşanan olaylar, tarihe Sıvas Katliamı ya da Madımak Olayı olarak geçti.- Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, sayısı yaklaşık 20 bine ulaşan saldırgan grup, aralarında Asım Bezirci, Metin Altıok, Aziz Nesin gibi isimlerin bulunduğu yazar ve aydınların kaldığı otele yöneldi.- Grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve ardından Madımak Oteli’ne yöneldi. Yangın sonunda otele sığınmış olan aydınlardan, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Ozan Türkyılmaz’ın bulunduğu 37 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi.- Başından yaralanan Aziz Nesin’i linç edilmekten araya giren polisler kurtardı.- İki yıldızlı otelin altına 1995 yılında Sebatibey İskender Kebapçısı açıldı.- Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Aralık 2007’de, “Orada bir et lokantası olması beni iğrendiriyor” dedi.- Alevi Çalıştayı kapsamında Devlet Bakanı Faruk Çelik’in, 24 Şubat 2010 tarihinde Sivas’ta sivil toplum örgütü temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından Madımak Oteli’nin kamulaştırması yönünde görüş birliğine varıldı.- Otel, 2010 yılı sonunda 5 milyon 601 bin TL bedelle kamulaştırıldı. Kamulaştırmanın ardından bina boşaltıldı ve İl Özel İdaresi’ne devredildi.