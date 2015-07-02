Madımak kurbanları unutulmadı

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak
üzere Sivas'a gelen aydınların kaldığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33
aydın ve iki otel görevlisi ile 2 saldırgan olmak üzere 37 kişi yaşamını yitirmişti.
Türkiye'nin yakın tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilen Sivas
Katliamı'nın üzerinden 22 yıl geçti.
Katliamda hayatını kaybeden yazar, şair ve sanatçıları anmak için her yıl olduğu gibi
bu yıl da anma etkinlikleri düzenlendi. Sivas'taki ana anma etkinliğine katılanlar, Sivas
Alibaba mahallesinde bulunan Cemevi'nden Madımak Oteli'nde doğru bir yürüyüş
yaptı. Katliamın yapıldığı Madımak Oteli'ne karanfiller bırakıldı ve katliamda hayatını
kaybeden 33 kişi için bir saygı duruşu düzenlendi. Ardından Alevi kurumları
temsilcilerinin anma konuşmaları ile devam eden etkinlik semah ve deyişlerle sona erdi.
‘Siyasi
partiler daha duyarlı'
Etkinliğe katılmak üzere Almanya'dan Sivas'a giden Avrupa Alevi Birlikleri
Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, “Bugün her yıl olduğu gibi yine kitlesel bir
anma töreni gerçekleştirdik. 22 yıl önce katliama uğrayan canlarımızı andık ve bu
katliamı yapanları ve yaptıranları bir kez daha kınadık” dedi. Mat, HDP ve CHP'den
100'e yakın milletvekilinin de anma etkinliğine katılmasının bu dönemin bir özelliği
olduğunu söyleyerek “Bu da Alevilerin oy verdiği siyasi partilerin bu konuda daha
duyarlı bir hale geldiğini çok açık bir şekilde gösteriyor” dedi.
21 yıl yargılaması devam eden 7 sanık hakkındaki dava zaman aşımı
gerekçesiyle
kapatılmış, zamanaşımı kararı geçen yıl Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından
onanmıştı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, geçen 22
yıla karşın Sivas davasıyla ilgili hiçbir olumlu gelişmenin yaşanmadığını belirterek,
“Birçok sanığın zaman aşımından aklanması gibi haksız, adaletsiz bir sürecin
yaşandığını bugün kamuoyu ile bir kez daha paylaştık” dedi.
Türkiye'nin
Sivas katliamı başta olmak üzere tarihindeki hiçbir katliamlar
yüzleşmediğini dile getiren Mat, artık Alevi toplumunun daha örgütlü olduğu
görüşünde. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun her yıl anma etkinliklerine
düzenli olarak katıldığını da söyleyen Mat, “Birçok toplumsal kesimin birçok
toplumsal olaya karşı olması gereken duyarlılığı maalesef hala gösterdiğini
söyleyemeyiz” eleştirisinde bulundu.
Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 kişi arasında Behçet Aysan (Şair),
Metin
Altıok (Şair), Hasret Gültekin (Müzisyen), Nesimi Çimen (Müzisyen) gibi isimler
bulunuyordu. Madımak Oteli'ndeki yangından sağ kurtulmayı başaran ünlü yazar Aziz
Nesin ise bir süre sonra rahatsızlanmış ve 1995'in temmuz ayında hayatını
kaybetmişti.