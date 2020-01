Madımak kurbanları unutulmadı

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak

üzere Sivas'a gelen aydınların kaldığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33

aydın ve iki otel görevlisi ile 2 saldırgan olmak üzere 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin yakın tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilen Sivas

Katliamı'nın üzerinden 22 yıl geçti.

Katliamda hayatını kaybeden yazar, şair ve sanatçıları anmak için her yıl olduğu gibi

bu yıl da anma etkinlikleri düzenlendi. Sivas'taki ana anma etkinliğine katılanlar, Sivas

Alibaba mahallesinde bulunan Cemevi'nden Madımak Oteli'nde doğru bir yürüyüş

yaptı. Katliamın yapıldığı Madımak Oteli'ne karanfiller bırakıldı ve katliamda hayatını

kaybeden 33 kişi için bir saygı duruşu düzenlendi. Ardından Alevi kurumları

temsilcilerinin anma konuşmaları ile devam eden etkinlik semah ve deyişlerle sona erdi.

‘Siyasi

partiler daha duyarlı'

Etkinliğe katılmak üzere Almanya'dan Sivas'a giden Avrupa Alevi Birlikleri

Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, “Bugün her yıl olduğu gibi yine kitlesel bir

anma töreni gerçekleştirdik. 22 yıl önce katliama uğrayan canlarımızı andık ve bu

katliamı yapanları ve yaptıranları bir kez daha kınadık” dedi. Mat, HDP ve CHP'den

100'e yakın milletvekilinin de anma etkinliğine katılmasının bu dönemin bir özelliği

olduğunu söyleyerek “Bu da Alevilerin oy verdiği siyasi partilerin bu konuda daha

duyarlı bir hale geldiğini çok açık bir şekilde gösteriyor” dedi.

21 yıl yargılaması devam eden 7 sanık hakkındaki dava zaman aşımı

gerekçesiyle

kapatılmış, zamanaşımı kararı geçen yıl Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından

onanmıştı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, geçen 22

yıla karşın Sivas davasıyla ilgili hiçbir olumlu gelişmenin yaşanmadığını belirterek,

“Birçok sanığın zaman aşımından aklanması gibi haksız, adaletsiz bir sürecin

yaşandığını bugün kamuoyu ile bir kez daha paylaştık” dedi.

Türkiye'nin

Sivas katliamı başta olmak üzere tarihindeki hiçbir katliamlar

yüzleşmediğini dile getiren Mat, artık Alevi toplumunun daha örgütlü olduğu

görüşünde. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun her yıl anma etkinliklerine

düzenli olarak katıldığını da söyleyen Mat, “Birçok toplumsal kesimin birçok

toplumsal olaya karşı olması gereken duyarlılığı maalesef hala gösterdiğini

söyleyemeyiz” eleştirisinde bulundu.

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 kişi arasında Behçet Aysan (Şair),

Metin

Altıok (Şair), Hasret Gültekin (Müzisyen), Nesimi Çimen (Müzisyen) gibi isimler

bulunuyordu. Madımak Oteli'ndeki yangından sağ kurtulmayı başaran ünlü yazar Aziz

Nesin ise bir süre sonra rahatsızlanmış ve 1995'in temmuz ayında hayatını

kaybetmişti.