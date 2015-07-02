Madımak katliamının 22. yılında, Sivas halkı yaşamını yitirenler için yürüdü

Madımak katliamının 22’inci yılında düzenlenecek anma programları öncesi kente giriş yapan araçlar kontrolden geçirildi, yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Sivas'ta yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirenler için yürüdü. CHP'li 60 vekil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Madımak'ta yanarak ölen şair Metin Altıok'un CHP'den İzmir Milletvekili olan kızı Zeynep Altıok Akatlı da anma için Sivas'a geldi. 22 yıl sonra ilk defa Sivas’a gelen Zeynep Altıok Akatlı, ''22 yıl buraya gelmeyi beceremedim. Duygusal olarak benim için zor bir şeydi'' dedi.

Sivas’a 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamında kente gelen davetlilerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 yazar ve 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 22’inci yıl dönümü kapsamında bugün yapılan anma programı için kentte tedbirler artırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren kente giriş noktalarında polis ekipleri uygulama noktaları oluşturdu. Anma etkinlikleri için şehir dışından gelenleri taşıyan otobüs ve araçlar, denetim noktalarında durdurularak bagaj kontrolü yapıldı. Ayrıca otobüslerde seyahat eden kişilerin de kimlikleri kontrolden geçirildi. Kontrol işlemleri tamamlanan araçların kent merkezine girmelerine izin verildi.

Vali Barut: Olayda ölenlerin acısı içimizi yakıyor

Sivas Olayları'nın 22'nci yıl dönümü nedeni ile ilk olarak Sivas Valisi Alim Barut, Belediye Başkanı Vekili Erdal Karaca, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Faruk Kocacık, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Cem Vakfı Başkanı Ali Dağ ve bazı protokol üyeleri Valilik binasından yürüyerek eski Madımak Oteli bugünkü adıyla İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi binasına geldi. Vali Barut ve beraberindekiler bina içerisinde oluşturulan ve olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.