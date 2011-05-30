Madımak Katliamı'nda 4 PKK'lı

T24- 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı'nda 4 PKK'lının izine rastlandı. Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespit ettiği şahışarın hiçbirinin yaşamadığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre, 2009 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir gizli tanığın ifadeleri üzerine yeniden açılan Madımak Katliamı'nda PKK izine rastlandı. Yaklaşık 2 yıldır çok gizli bir soruşturma yürüten savcılık şüpheli 4 kişiyi tespit etti. Yapılan incelemede 4 kişinin de PKK üyesi olduğu ve hiçbirinin şu an hayatta olmadığı belirlendi.

Açılan soruşturmayla katliama ilişkin tüm resmi yazışmaların yeniden temini ve o güne ait görüntülerin sil baştan incelenmesi talimatı verildi. Bu talimat üzerine polis ve jandarma 21 ilde 400'den fazla kişinin bilgisine başvurdu. İfade ve teşhis işlemleri yapılırken, konuyla ilgili birçok şahıs "Gizli Tanık" yapıldı. Aylar süren çok kapsamlı çalışmada olayı izleyen gazetecilerin çektikleri ham video görüntüleri, fotoğraflar, çevredeki kameralara ait görüntüler yeniden incelendi. İstihbarat raporları tekrar okundu. 1993 ve sonrasında yayınlanan yazılı basın da yer alan haberler de mercek altına alındı. Deliller incelemeye tabi tutuldu. İncelemeler sırasında Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 18 yıldır karanlıkta kalan çok gizli bir bilgiye ulaştı. O bilgi katliamdaki PKK parmağına işaret ediyordu.

Görüntüleri izleyen teknik ekip Madımak Oteli'nin yakıldığı sırada kalabalığın arasından seri biçimde ayrılan 4 kişi tespit etti. Hareketleri oldukça şüpheli bulunan bu 4 kişinin peşine düşen savcılık 2 yıl süren çalışmaların ardından şahısları deşifre etti. 4 kişinin o dönem Sivas bölgesi kırsal alanında faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyeleri olduğu belirlendi. Bu şahısların; PİRAN (kod) Ahmet Aydın, KÜÇÜK MÜSLÜM (kod) Erdal Yıldırım, CUDİ (kod) Sinan Kaya ve MED (kod) Müslüm Şanlı oldukları tespit edildi. Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu tespitin kesinlik derecesinde olduğunu söyledi. İsmi belirlenen bu 4 kişiyi aileleri de teşhis etti. Ancak bu 4 teröristin şu anda hayatta olmadığı belirlendi. Özel Yetkili Savcılık, yaşadıkları dönemde bu dört ismin irtibatlarını mercek altına aldı. 4 kişinin tamamının PKK'nın üst düzey bir ismiyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Adı geçen üst düzey PKK yöneticisinin Sivas merkez olmak üzere Alevi ve Sünni kesime yönelik çapraz eylemlerin organizatörü olduğu iddia edildi. Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönem Sivas'ta aktif olduğu iddia edilen İşçi Partisi'nin faaliyetlerini de soruşturdu. Savcılık, deşifre edilen 4 PKK'lının o dönem İşçi Partisi Sivas sorumlularıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.





İhmal de inceleme de





Madımak Katliamı'yla ilgili olarak dönemin devlet yetkililerinin yeterli önlem almadığı iddiaları da Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma konusu oldu. Bu iddianın yanı sıra savcılığın cevap aradığı diğer sorular ise şöyle: "Pir Sultan Abdal etkinliklerinin neden o yıl ilk kez Sivas merkezine alındı? Aziz Nesin istekli olmamasına neden ısrarla etkinliğe davet edildi? Aziz Nesin'in o dönem yazmakta olduğu 'Şeytan'ın Ayetleri' yazı dizisine yönelik protestolar neden göz ardı edildi? Katliamda can verenler saatlerce otelde mahsur kalmalarına rağmen neden kurtarılamadı?"