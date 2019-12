Madımak kamulaştırılıyor

Hükümetin "Alevi açılımında" ilk adım hayata geçiyor. Madımak Oteli kamulaştırılıyor. Devlet Bakanı Said yazıcıoğlu, konuyla ilgili olarak Sivas Valisi'ne talimat verildiğini ve otelin bir kültür merkezine dönüştürülebileceğini söyledi.



CnnTürk'ün haberine göre Yazıcıoğlu, "Vali takip ediyor. O konuyu çözüceğiz. Orada nezih bir ortam oluşturma talebimiz var. Kısa sürede oluştururuz. İstismar konusu olmaktan çıkarırız. Kültür merkezi olabilir herkesin istifade edebileceği nezih bir ortam olacak" dedi.



Madımak Oteli sadece ilk adım. Atılacak diğer adımlar için ise Alevi örgütleriyle biraraya gelinecek. Ama çalışmaları yürüten AKP'nin Alevi kökenli milletvekili Reha Çamuroğlu da devlet bakanı Said Yazıcıoğlu da henüz bir görüşme takviminin belirlenmediğini söylüyor. Yazıcıoğlu, Aleviler arasında farklı görüşler olduğuna da dikkat çekti.



Yazıcıoğlu, "Farklı anlayışlar görüşler var hepsinin ortak paydasını bulmaya çalışacağız. Kesimin ileri gelenleri ile elbette bir yöntem belirleyip biraraya geleceğiz. Her türlü alternatifi değerlendirip uygun yolu bulacağız ve o görüşmelerimizi yapacağız" diye konuştu.



Görüşmelerde Alevilerin tüm talepleri masada olacak. AKP kendi içinde hazırlıklarını sürdürüyor. Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük oluşturulması gündemde. Alevilerin din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması talebi de değerlendiriliyor.



Ve AKP İstanbul İl Teşkilatı'na ait bir arsada Bektaşi tekkesi yapılacağı iddiası. Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu bu iddia için "haberim yok" yanıtını verdi.