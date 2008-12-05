T24 LogoT24 Logo
Gündem

Madımak kamulaştırılıyor

Hükümetin "Alevi açılımında" ilk adım hayata geçiyor. Madımak Oteli kamulaştırılıyor. Konuyla ilgili olarak talimat verildi.

05 Aralık 2008 02:00

Hükümetin "Alevi açılımında" ilk adım hayata geçiyor. Madımak Oteli kamulaştırılıyor. Devlet Bakanı Said yazıcıoğlu, konuyla ilgili olarak Sivas Valisi'ne talimat verildiğini ve otelin bir kültür merkezine dönüştürülebileceğini söyledi.

AKP Alevi açılımında ilk adımı belirledi. Madımak Oteli kamulaştırılacak. CNN TÜRK'ün sorularını yanıtlayan Said Yazıcıoğlu Sivas Valisi'ne talimat verildiğini açıkladı.

CnnTürk'ün haberine göre Yazıcıoğlu, "Vali takip ediyor. O konuyu çözüceğiz. Orada nezih bir ortam oluşturma talebimiz var. Kısa sürede oluştururuz. İstismar konusu olmaktan çıkarırız. Kültür merkezi olabilir herkesin istifade edebileceği nezih bir ortam olacak" dedi.

Madımak Oteli sadece ilk adım. Atılacak diğer adımlar için ise Alevi örgütleriyle biraraya gelinecek. Ama çalışmaları yürüten AKP'nin Alevi kökenli milletvekili Reha Çamuroğlu da devlet bakanı Said Yazıcıoğlu da henüz bir görüşme takviminin belirlenmediğini söylüyor. Yazıcıoğlu, Aleviler arasında farklı görüşler olduğuna da dikkat çekti.

Yazıcıoğlu, "Farklı anlayışlar görüşler var hepsinin ortak paydasını bulmaya çalışacağız. Kesimin ileri gelenleri ile elbette bir yöntem belirleyip biraraya geleceğiz. Her türlü alternatifi değerlendirip uygun yolu bulacağız ve o görüşmelerimizi yapacağız" diye konuştu.

Görüşmelerde Alevilerin tüm talepleri masada olacak. AKP kendi içinde hazırlıklarını sürdürüyor. Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük oluşturulması gündemde. Alevilerin din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması talebi de değerlendiriliyor.

Ve AKP İstanbul İl Teşkilatı'na ait bir arsada Bektaşi tekkesi yapılacağı iddiası. Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu bu iddia için "haberim yok" yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24