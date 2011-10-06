Madımak firarisini Polonya yakaladı

T24-

Sınırdan geçiş belgesi yoktu



İadesi istenecek



Suçlamaları reddetmiş



3 kişi iddiası



33 sanığa müebbet hapis verilmişti



Hürriyet'in haberine göre, Sivas’ta, Madımak Oteli’nin yakılarak ikisi saldırgan olmak üzere 37 kişinin öldüğü davanın firari sanığı Vahit Kaynar, Polonya’da yakalandı. Kaynar gözaltına alınırken, Adalet Bakanlığı Türkiye’ye iadesi için harekete geçti.Tutuklama haberini ilk olarak Polonya’da yayın yapan TVN24 adlı televizyon kanalı verdi. Polonya televizyonunun internet sitesine göre 25 Eylül 2011 günü Odra Gümrük Kapısı’nda, Almanya’dan Polonya’ya arabayla geçen dört Türk’ten ikisinin üzerinde, sınırdan geçmesine imkan verecek belgeler yoktu.Bunun üzerine güvenlik güçleri, araçtakilerin kimlikleriyle veritabanında kontrol yaptı ve yolculardan birinin Sivas Katliamı’ndaki kundaklamanın sorumlularından olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından arandığını belirledi. Polise haber verildi ve önce geçici gözaltına alma gerçekleşti. Ardından da savcılık tarafından 40 günlük gözaltı kararı geldi. 36 yaşında olduğu belirtilen şüphelinin Türkiye’ye iade talebinin, gözaltı süresi içinde yapılması gerekiyor.Olay sırasında 18 yaşında olduğu belirlenen bu kişinin, Vahit Kaynar olduğu iddia edildi. Adalet Bakanlığı yetkilileri de dün akşam saatlerinde yakalanan kişinin Kaynar olduğu bilgisini doğruladı. İdam cezasına çarptırılan ve firari olduğu için dosyası ayrılan Kaynar’ın iadesi için Adalet Bakanlığı, harekete geçti. Kaynar’ın iadesi için mahkemeden belgeler istendi. Dosyası hızla hazırlanarak Kaynar’ın Polonya’dan iadesi talep edilecek.Yargıtay ilamında 32’nci sırada bulunan Kaynar için, “Tüm aşamalarda suçlamaları reddetmiş, otelin taşlandığını gördüğünü, sloganlar atıldığını duyduğunu söylemiştir” denilmişti. Duruşmalara asker kıyafetiyle katılan Kaynar, Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranıyordu.Sivas davasının müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan, dün sabah Ankara Adliyesi’ne gelerek, üç firari sanığın Polonya sınırında yakalandığını iddia etti. Bu kişilerin Türkiye’ye iade edilmesi için savcılığa dilekçe veren Saruhan şunları söyledi: “Polonya’da yayın yapmakta olan TVN24 adlı televizyonun internet üzerinden gerçekleştirmiş olduğu yayınlarda, 3 Ekim 2011 ya da bir gün önce Polonya-Almanya sınırında bir araç içinde Sivas katliamı davasından aranmakta olan üç Türk vatandaşının yakalandığı haberine yer verildi.Bu kişilerin isimleri, Polonya Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası ya da benzer adı taşıyan yasa nedeniyle basın organlarına verilmemektedir. Yine ülke yasalarına göre yakalanan kişileri tutma süreleri 40 günle sınırlıdır. Ancak edindiğim bilgiye göre bu kişilerin adları ve açık kimlikleri, Türk ilgili makamlarına bildirilmiş bulunmaktadır. Acil olarak iade işlemlerine başlanılmasını talep ediyoruz.”2 Temmuz 1993’de aralarında Aziz Nesin’in de bulunduğu çok sayıda yazar, ozan, sanatçı Sivas’ta şenlik için buluştu. Gerici gruplar, şenliğe katılanlara önce kültür merkezinde saldırdılar. Binlerce kişi daha sonra sanatçı ve aydınların bulunduğu Madımak Oteli önünde toplandı. Saatlerce süren gösteri sırasında eylemciler, oteli ateşe verdi. 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel görevlisi yanarak ya da dumandan boğularak öldü. Göstericilerden de iki kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 190 kişiden 124’ü hakkında “Laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma” suçlamasıyla dava açıldı. 26 Aralık 1994’te mahkeme 22 sanık hakkında 15’er yıl, 3 sanık hakkında 10’ar yıl, 54 sanık hakkında 3’er yıl, 6 sanık hakkında 2’şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında beraat kararı verdi,Yargıtay bu kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda 33 sanık idama mahkûm edilirken, 14 sanık 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkûm edildi.Yargıtay 9. Ceza Dairesi 24 Aralık 1998’de hapis cezalarını onadı, 33 idam cezasını usul noksanlıkları nedeniyle bozdu. Yeniden yapılan yargılamada 33 sanık idama mahkûm oldu. 2002’de idamın kaldırılmasıyla cezaları, müebbet ağır hapis cezasına çevrildi.