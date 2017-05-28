Madımak davasında Adalet Bakanlığı'na bağlı birimden talimat: Davayı düşürün

Sivas Katliamı davasında, mahkemenin “iki sanık hakkında yeniden iade talebinde bulunulması” isteğinin Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce reddedildiği belirtildi.

Bakanlığa bağlı birimin “zamanaşımını değerlendirin, bu kişiler hakkında davayı düşürün” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin katledilmesine ilişkin davanın görülmesine 26 Mayıs Cuma günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkemeye talimat verir gibi zamanaşımı kararı verin uyarısında bulunmasını da sert bir dille eleştiren Sivas’ta katledilen şair Metin Altıok’un kızı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, “Sivas katillerini savunduğu için onlara makam dağıtan bir anlayışın bahsi geçen iki katili de korumasına şaşırmıyoruz.” dedi Davaya, Madımak’ta katledilen aydınların yakınları ile avukatları katıldı.

Önceki duruşmada mahkemenin iki sanık hakkında yeniden iade talebinde bulunulması isteğinin Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce reddedildiği ve Bakanlığa bağlı bu birimin idari birim yetkisini aşarak “zamanaşımını değerlendirin, bu kişiler hakkında davayı düşürün” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

4 cumhurbaşkanı, 9 başbakan değişti

Sivas’ta katledilen şair Metin Altıok’un kızı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Sivas Katliamından bu yana geçen 24 yıldan bu yana 4 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakanın değiştiğini ifade etti. Sivas Davası’nın nasıl zaman aşımına uğratıldıysa aynı şekilde Sivas Katliamı ile ilgili Meclis çatısı altında sorulan soruların ve verilen önergelerin de zamanaşımına uğratıldığını söyledi.

Altıok, Madımak’ta, yaşanan katliamın sıradan bir cinayet olmadığını, insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının olamayacağını belirtti. Adalet Bakanlığı’na bağlı bir kurumun sanık iki kişi hakkında mahkemeye talimat verir gibi zamanaşımı kararı verin uyarısında bulunmasını da sert bir dille eleştiren Altıok “Sivas katillerini savunduğu için onlara makam dağıtan bir anlayışın bahsi geçen iki katili de korumasına şaşırmıyoruz.” dedi



