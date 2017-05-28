T24 LogoT24 Logo
Gündem

Madımak davasında Adalet Bakanlığı'na bağlı birimden talimat: Davayı düşürün

Madımak Otel’de 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin katledilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

28 Mayıs 2017 01:39

Sivas Katliamı davasında, mahkemenin “iki sanık hakkında yeniden iade talebinde bulunulması” isteğinin Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce reddedildiği belirtildi.

Bakanlığa bağlı birimin “zamanaşımını değerlendirin, bu kişiler hakkında davayı düşürün” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin katledilmesine ilişkin davanın görülmesine 26 Mayıs Cuma günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkemeye talimat verir gibi zamanaşımı kararı verin uyarısında bulunmasını da sert bir dille eleştiren Sivas’ta katledilen şair Metin Altıok’un kızı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok,  “Sivas katillerini savunduğu için onlara makam dağıtan bir anlayışın bahsi geçen iki katili de korumasına şaşırmıyoruz.” dedi Davaya, Madımak’ta katledilen aydınların yakınları ile avukatları katıldı.

Önceki duruşmada mahkemenin iki sanık hakkında yeniden iade talebinde bulunulması isteğinin Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce reddedildiği ve Bakanlığa bağlı bu birimin idari birim yetkisini aşarak “zamanaşımını değerlendirin, bu kişiler hakkında davayı düşürün” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

 

4 cumhurbaşkanı, 9 başbakan değişti  

 

Sivas’ta katledilen şair Metin Altıok’un kızı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Sivas Katliamından bu yana geçen 24 yıldan bu yana 4 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakanın değiştiğini ifade etti. Sivas Davası’nın nasıl zaman aşımına uğratıldıysa aynı şekilde Sivas Katliamı ile ilgili Meclis çatısı altında sorulan soruların ve verilen önergelerin de zamanaşımına uğratıldığını söyledi.

Altıok, Madımak’ta, yaşanan katliamın sıradan bir cinayet olmadığını, insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının olamayacağını belirtti. Adalet Bakanlığı’na bağlı bir kurumun sanık iki kişi hakkında mahkemeye talimat verir gibi zamanaşımı kararı verin uyarısında bulunmasını da sert bir dille eleştiren Altıok “Sivas katillerini savunduğu için onlara makam dağıtan bir anlayışın bahsi geçen iki katili de korumasına şaşırmıyoruz.” dedi

 

ETİKETLER

madımakadalet bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24