'Madımak: Carina’nın Günlüğü' filmine tepkiler gelmeye devam ediyor

Madımak'taki katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, ‘Madımak: Carina’nın Günlüğü’ filmine tepki gösterdi. CHP’li Şenal Sarıhan, içerik, kurgu ve sinema sanatı açısından filmin eksiklik ve çarpıtmalar içerdiğini, başta yönetmeni olmak üzere bütün sorumluları kınadıklarını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; CHP Ankara Millevekili Şenal Sarıhan, geçmişte avukatlıklarını da yaptığı Madımak Oteli’nde ölenlerin yakınları ve Pir Sultan Abdal Derneği yöneticileriyle birlikte dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “İçerik, kurgu ve sinema sanatı açısından eksiklik ve çarpıtmalar içeren Madımak: Carina’nın Günlüğü filminin başta senarist yönetmeni olmak üzere, yapımcısı ve dağıtımcısı olan sorumluları kınıyoruz” dedi.

CHP Ankara milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Murat Emir’in de katıldığı basın toplantısında, filmin yönetmeni ve senaristi Ulaş Bahadır’ın filmin gösteriminde ‘Sivas katliamı’ davasındaki somut kararlar ve içerikle ilgili kamuoyunu yanıltacak yanlış beyanlarda bulunduğunu savundu. Sarıhan, “Film 13 yıllık AKP iktidarının Sivas olaylarını eylemcilere değil, mağdurlara yüklemeye çalışan tavrına ve Devlet Denetleme Kurulu’nun raporundaki mantığa hizmet etmektedir” diye konuştu. Sanat yapma özgürlüğü savı altında bu anlayışın savunulmuş olmasının hem olayın mağdurlarını hem de kamuoyu vicdanını derinden yaraladığını belirten Sarıhan şöyle dedi:

“Suç aklanmaya çalışılıyor”

“İçerik, kurgu ve sinema sanatı açısından eksiklik ve çarpıtmalar içeren ve gerçeklik algısını dağıtma amacı taşıyan bu filmin, Sivas Madımak katliamında saklanmaya çalışılan gerçeklerin üstünü örtmeye, sorumluları aklamaya yetmeyeceği ortadadır. Bu amaçla yapıldığı hakkında ciddi kuşkular taşıdığımız bu filmin başta senarist yönetmeni olmak üzere, yapımcısı ve dağıtımcısı olan sorumluları kınıyoruz. Güncel gerçekliği ve tarihsel belleği yanıltmaya, sanat üzerinden sorumluları ve oluş tarzı açıkça ortada olan bir insanlık suçu fiilini toplum vicdanında aklamaya yönelik bu tür girişimlere izin vermeyeceğiz ve gerekirse hukuki, cezai ve idari her türlü önlemi alacağız.” Sivas olaylarında öldüğü sanılan ancak daha sonra yaşadığı anlaşılan tiyatro sanatçısı Serdar Doğan da Sivas’ta yaşananları ‘katliam’ olarak nitelendirerek filmde bunların hiçbirini göremediklerini söyledi.

Ulaş Bahadır’ın yönettiği ve Denise Ankel, Füsun Demirel, Rıza Akın, Umut Kurt, Erdal Tosun, Mustafa Alabora ile Altan Erkekli’nin oynadığı ‘Madımak: Carina’nın Günlüğü’, Sivas katliamının tek yabancı kurbanı Carina Cuanna’nın ve Madımak Oteli’ne kadar varan yolculuğunun hikâyesini Carina Cuanna’nın tuttuğu günlüklere bağlı kalarak anlatıyor. Carina Cuanna, 1993 yılında Türk kadınının aile içi rolü ve çevre ile ilişkileri üzerine olan bitirme tezi için Hollanda’dan Türkiye’ye gelmiş ve 2 Temmuz’da Madımak Oteli’nde yanarak can vermişti.