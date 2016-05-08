Mahkemeden emsal karar; Maliye Bakanlığı 1 günlük gözaltı için tazminat ödeyecek

İzmir'de 2 yıl önce, Sivas Madımak Oteli olaylarının 21'inci yıldönümü anma etkinliklerine katılan ve polisin grubun yürmesine izin vermemesinden sonra çıkan arbedede gözaltına alınan Ege 78'liler Derneği Başkanı ve Tükenmez Dergisi İzmir temsilcisi Servet Ali Çınar'ın, Maliye Bakanlığı'na karşı 5 bin lira tazminat istemiyle açtığı dava sonuçlandı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, "davacının gözaltında geçen süre, duyduğu üzüntü ve elem birlikte değerlendirerek gözaltına alındığı tarihten itibaren yasal faiziyle 100 TL ödenmesine" karar verdi. Çınar'ın avukatı Gül Kireçkaya, tazminat miktarını "komik bulduklarını, ancak tutuklamalar dışında ilk kez gözaltına yönelik mahkemenin tazminata hükmetmesinin ise örnek" olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bahri Karataş’ın haberine göre, Sivas Madımak Oteli'nde aydınların yakılarak öldürüldüğü olayların 21'nci yıldönümü nedeniyle bir grup, 2 Temmuz 2014 tarihinde Basmane Meydanı'nda toplandı. Buradan yürüyerek Konak Meydanı'na gitmek isteyen gruba, polis izin vermedi. Çıkan arbedede gözaltına alınan 9 kişi, ifadelerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Müdahale sırasında polis tarafından darp edildiğini ifade eden Ege 78'liler Derneği Başkanı ve Tükenmez Dergisi Temsilcisi Servet Ali Çınar'a, olaydan 24 gün sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden, '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, görevli memura mukavemet (etkin direnme), kamu malına zarar verme' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını bildirilerek, ifade vermesi için Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

Trafik cezasını mahkeme kararıyla kaldırttı

8 kişi ile birlikte Çınar hakkında 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda 9 kişi beraat etti. Çınar'a, ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından, trafik levhalarını engellediği gerekçesiyle 356 TL idari para cezası kesildi. Servet Ali Çınar, avukatı Gül Kireçkaya aracılığıyla trafik cezasına itiraz etti ve mahkeme kararıyla kaldırttı.

“Alevi değilsin, Kürt değilsin orada ne işin var”

Avukat Gül Kireçkaya, müvekkili Ali Servet Çınar'ın bir gün gözaltında kaldığını belirtip, Maliye Hazinesi'ne karşı 5 bin lira manevi tazminat davası açtı. Kireçkaya dilekçesinde "20'ye yakın çevik kuvvet polisi 'Alevi değilsin, Kürt değilsin, senin ne işin var burada' diyerek müvekkilime dayak atıp gözaltına aldı. Yargılanma sonunda da beraat etmiştir. Bir günlük gözaltına alınması kendisinin psikolojisini bozmuştur" dedi.

İzmir 6'cı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına Ali Servet Çınar'ın avukatı Gül Kireçkaya dışında katılan olmadı. Cumhuriyet Savcısı Göksel Er, gözaltı süresi dikkate alınıp lehine bir miktar manevi tazminatın hükmedilmesini talep etti. Cevdet Ekizoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti de, davacının gözaltında geçen süre, duyduğu üzüntü ve elem birlikte değerlendirerek gözaltına alındığı tarihten itibaren yasal faiziyle 100 TL ödenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, davacının avukatına da 3 bin 600 lira vekalet ücretinin hazineden alınıp ödenmesine hükmetti. Çınar'ın avukatı Gül Kireçkaya, tazminat miktarını komik bulduklarını, ancak tutuklamalar dışında ilk kez gözaltına yönelik mahkemenin tazminata hükmetmesinin ise örnek olduğunu söyledi.