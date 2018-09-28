CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, Balıkesir’deki mangan madeninde önceki gün yaşanan, 1 kadın işçinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetine tepki göstererek, “Madenleriniz insanları öldürmeye devam ediyor!” dedi. Aytekin, şirketlerin kârlarını artırmak için maden arama/ayıklama işinde çalışan kadınları maden işçisi olarak değil, sanayi işçisi olarak gösterdiğini de kaydetti.

Kadın madenci yaşamını yitirdi

Balıkesir Dursunbey’e bağlı Tafak köyünde faaliyet gösteren bir mangan madeninde açık alanda çalışan Fatma Çoban (36) adlı kadın işçi, önceki gün geri geri gelen bir iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Milletvekili Aytekin, bu iş cinayetinin sorumlusunun gözünü kâr hırsı bürümüş şirketler olduğunu belirtti. İş güvenliği önlemlerini almadan, kanunun etrafında dolanarak hırsla madenleri talan eden firmaların işçilerin yaşamını hiçe saydığını vurgulayan Aytekin, şöyle dedi: “İş Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle maden ocakları ve havzalarında kadınların çalışmasına kısıtlama getirilmişken, 2008 değişikliği ile kadınların maden havzalarında çalışması madenden değil, sanayiden sayılmaktadır. Yani maden havzasında arama ayıklama işlemleri sanayi işine girmektedir. Fatma Çoban kardeşimizin can vermesi işi kılıfa uydurmak isteyenlerin sorumluluğundadır.”