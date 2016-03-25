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Madenlerde ‘yaşam odası’na 1 yıl erteleme!

Sistem, Soma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelmişti

25 Mart 2016 14:55

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından gündeme gelen ‘yaşam odası’ sistemi bir yıl daha ertelendi. 

Hürriyet’in haberine göre, Resmi Gazete’de dün yayımlanan düzenlemelerle, her iki koruyucu tedbirin de uygulama tarihi 2107’ye ertelendi.

Değişiklikler, “Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki yönetmelikle” yapıldı. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle 1 yıllık ertelemenin geldiğini belirtirken “Şu anda madenlerde her iki sisteme de geçilmiş olması gerekiyor. Yaşanan kazalar sonrasında hem takip sistemi, hem de hayat hattı sistemi getirildi. Her iki uygulama da 2017 yılına bırakılmış oldu. Madenciler için hayati nitelikte olan tedbirlerin niye ertelendiğini biz de bilmiyoruz” dedi.

Geçen yıl yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle de, madenlerde Avrupa Birliği mevzuatına uygun malzeme ve koruyucu sistem kullanma şartı, 2020’ye ertelenmişti. Tartışma yaratan değişiklik için, “Madenler bu değişikliğe hazır değil” açıklaması yapılmıştı.

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