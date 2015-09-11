Madenlerde 'işverenler, müfettişleri tehdit ediyor' iddiası

Geçtiğimiz yıl Soma’da 301 ve Ermenek’te 18 madencinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen madenler, şimdi de denetim kriziyle karşı karşıya. Zonguldak’ta maden ocaklarında denetim yapan iş müfettişlerinin işverenler tarafından dövülmek istendiği iddia edildi. İş Müfettişleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, “İş müfettişlerinin hedef haline getirildiğini üzülerek görmekteyiz. Bunun yansıması olarak da son dönemde kimi işverenler, müfettişlerin işlerini yapmalarını engellemek için tehdit etme cüretini kendinde bulabiliyorlar” dendi.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; İş Müfettişleri Derneği işverenlerin kendilerini hedef haline getirdiğini belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Dernek yetkilileri tehditlerin kendilerine kadar ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Ulusal ve uluslararası mevzuat sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması açısından açıkça işverene sorumluluk yüklemişken, son dönemde tüm kesimler tarafından haksız şekilde yanlış ve yanlı kamuoyu algısı oluşturularak iş müfettişlerinin hedef haline getirildiğini üzülerek görmekteyiz. Bunun yansıması olarak da son dönemde kimi işverenler müfettişlerin işlerini yapmalarını engellemek için tehdit etme cüretini kendinde bulabiliyorlar.

Ancak şu bilinmelidir ki, doğrudan bakan adına denetim yapan yılın en az 200 gününü dışarıda ailelerinden uzakta geçiren, kimi zaman yerin 600 metre altında göçük kimi zaman ise bir gökdelen inşaatında düşme riskiyle karşı karşıya kalan müfettişler, denetimler sırasında çalışanların maruz kaldığı tüm risklere maruz kalmakta buna karşın özveriyle çalışmaktadır.

Meslek örgütü olarak, tüm bu sıkıntılarına rağmen görevini her zaman olduğu gibi layıkıyla yerine getirmeye devam eden iş müfettişlerinin arkasındayız. Aynı duyarlılığı, yaptığımız iş ile sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkı verdiğimiz çalışma ortamında bulunan bütün taraflardan, işçi ve işveren örgütlerinden ve yetkili tüm mercilerden de görmek istiyoruz.”

Dövecekler, biz frenliyoruz

Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun’un, Ağustos ayında yaptığı açıklamalar da, müfettişlere yönelik tehditleri doğrular nitelikte. En çok maden ocağının bulunduğu il olan Zonguldak’ın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Coşkun, denetimlerden bahsederken müfettişlerin dayak yiyebileceğini iddia etti. Coşkun’un açıklamasında şu ifadeler yer verilmişti:

“Soma’daki sıkıntılardan sonra iş güvenliğinden hiçbir sıkıntımız yok. Ancak gelen arkadaşlarımız biraz şartlı geliyorlar. Dört, beş gün Zonguldak’ta kalacaklar. Denetime gidiyorlar. Denetimde üç, dört gün içerisinde giderilecek arızaları da iş kapatma nedeni olarak gösteriyorlar. Arkadaşları dövecekler, biz frenliyoruz. Bir bakanlık müfettişinin, ocakta dayak yiyip çıkması zorumuza gider. Valimize durumu söylediğimizde sağ olsun duyarlı davrandı”