Madenlerde bir günlük bilanço: 1 ölü, 3 yaralı

Soma faciasının ardından gözlerin çevrildiği madenlerden her gün yeni bir felaket haberi geliyor. Bugün Türkiye'nin 3 farklı ilinde meydana gelen göçüklerde 4 işçi göçük altında kaldı. 3'ü yaralı kurtarılırken, bir Çinli madenci ise hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi’nde meydana gelen göçükte maden işçisi 30 yaşındaki Sezer Aktaş yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, müesseseye bağlı 2’nci Ocak’ta 360-460 kodu arasında çalışan 8 yıllık işçi Sezer Aktaş, tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Aynı ocakta üretim yapan diğer işçiler ile tahlisiye ekibinin yaptığı çalışma sonucu Aktaş, yaralı olarak kurtarıldı. Kafesle yerüstüne çıkarılan Aktaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'de bir işçi göçük

altından yaralı kurtarıldı

Kelkit ilçesindeki kömür ocağında göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Kelkit ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükten bir işçi yaralı olarak kurtarıldı. İlçenin Gümüşgöze beldesinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan işçi Yavuz Sarpkaya, Kelkit Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak çıkartıldı. Sarpkaya, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın'daki göçükte kalan Çinli

işçilerden biri hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 Çinli işçi öldü, 1 Çinli işçi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tarlaağzı mevkiinde faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında Çinli işçilerin hazırlık işlerini yürüttüğü bölgede yan taraftaki kömür yığınlarının çökmesi sonucu göçük oluştu. İşçilerden 2'si, kömür yığınlarının altında kaldı. İşçiler, mesai arkadaşlarının çalışması sonucu göçükten kurtarılarak ocaktan çıkarıldı. Ancak işçilerden birisi hayatını kaybetti. Diğer işçi ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaymakam Mehmet Yıldız, galerinin yan tarafından paso kayması sonucu kısmi göçük oluştuğunu söyledi. Ölen işçinin vücudunun yarısına kadar göçük altında kaldığını, diğerinin ise sadece ayaklarının göçükten etkilendiğini belirten Kaymakam Yıldız, "Göçükten kurtarılan işçiye gerekli müdahale yapıldı. Geri döndürebilmek için arkadaşlar uğraştı. Ancak işçi kurtarılamadı. Diğerinin durumu iyi" dedi.

Ölen işçinin

kimliği belirlendi

Maden ocağında yerin 700 metre altında galeri açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte ölen Çinli işçinin kimliği belirlendi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı ve suni teneffüs yapmasına rağmen kurtarılamayan 38 yaşındaki Wenliang Zhang'ın cesedi, Bartın Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı kurtulan 44 yaşındaki Zheng Qi Xeue ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Maden ocağında toplam 50 Çinli işçinin çalıştığı ve hazırlık işlerini yürüttüğü belirtildi. Göçüğün meydana geldiği galeride ise 6 Çinlinin çalıştığı ve göçük sırasında 4'ünün kaçtığı, diğer 2'sinin ise göçükten etkilendiği belirtildi. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.