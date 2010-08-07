-MADENİNDEKİ İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR EDİRNE (A.A) - 08.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyündeki maden ocağında dün çıkan yangın sonucu yerin 1020 metre altında mahsur kalan 3 maden işçisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Gökhan Sözer, Küçükdoğancı köyündeki Kale Madencilik Şirketine ait kömür ocağına gelerek yetkililerden kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kömür ocağında dün kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığını, daha sonra da göçükler meydana geldiğini söyledi. Maden ocağında mahsur kalan 3 işçiye ulaşılmaya çalışıldığını belirten Sözer, şunları söyledi: ''Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Göçükler temizlenirken, kaldırılırken yeni yeni göçükler gelebiliyor. İçeride hem yangın söndürülmeye, hem de göçük geçilmeye çalışılıyor. O nedenle çalışmalar yavaş ilerliyor. Olayın başlangıcında işçilerle irtibat kurulmuş. Onlara güvenli bölgeye gitmeleri söylenmiş. Ancak, ondan sonra işçilerle irtibat kesildi. İşçilerin bulunduğu bölgeye temiz hava basılıyor. O bölge gazdan etkilenmediyse işçilerin yaşama şansı yüksek.'' Bu arada TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun da bölgeye gelerek maden ocağında incelemelerde bulundu. 4 kişilik bir ekiple maden ocağına giren ve yapılan çalışmaları takip eden Torun, 2 saatlik bir incelemenin ardından çıktığı yer üstünde gazetecilere açıklamada, "4 kişilik bir ekiple yapılan çalışmaları yerinde gördük. İçeride gördüklerimizi yeniden değerlendireceğiz. Bunun sonucunda yeni bir çalışma planı yapacağız" dedi. Diğer taraftan bir gündür yerin 1020 metre altında kurtarılmaya bekleyen Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın yakınları ile bazı vatandaşlar kurtarma ekiplerinden gelecek mutlu haberi beklemeye devam ediyor.