T24 LogoT24 Logo
Gündem

MADENİNDEKİ İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR EDİRNE (A.A)

07 Ağustos 2010 16:17

-MADENİNDEKİ İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR EDİRNE (A.A) - 08.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyündeki maden ocağında dün çıkan yangın sonucu yerin 1020 metre altında mahsur kalan 3 maden işçisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Gökhan Sözer, Küçükdoğancı köyündeki Kale Madencilik Şirketine ait kömür ocağına gelerek yetkililerden kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kömür ocağında dün kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığını, daha sonra da göçükler meydana geldiğini söyledi. Maden ocağında mahsur kalan 3 işçiye ulaşılmaya çalışıldığını belirten Sözer, şunları söyledi: ''Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Göçükler temizlenirken, kaldırılırken yeni yeni göçükler gelebiliyor. İçeride hem yangın söndürülmeye, hem de göçük geçilmeye çalışılıyor. O nedenle çalışmalar yavaş ilerliyor. Olayın başlangıcında işçilerle irtibat kurulmuş. Onlara güvenli bölgeye gitmeleri söylenmiş. Ancak, ondan sonra işçilerle irtibat kesildi. İşçilerin bulunduğu bölgeye temiz hava basılıyor. O bölge gazdan etkilenmediyse işçilerin yaşama şansı yüksek.'' Bu arada TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun da bölgeye gelerek maden ocağında incelemelerde bulundu. 4 kişilik bir ekiple maden ocağına giren ve yapılan çalışmaları takip eden Torun, 2 saatlik bir incelemenin ardından çıktığı yer üstünde gazetecilere açıklamada, "4 kişilik bir ekiple yapılan çalışmaları yerinde gördük. İçeride gördüklerimizi yeniden değerlendireceğiz. Bunun sonucunda yeni bir çalışma planı yapacağız" dedi. Diğer taraftan bir gündür yerin 1020 metre altında kurtarılmaya bekleyen Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın yakınları ile bazı vatandaşlar kurtarma ekiplerinden gelecek mutlu haberi beklemeye devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24