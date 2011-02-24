-MADENİ YAĞLARIN ÜRETİMİ LİSANSLI TESİSLERDE YAPILACAK ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması lisanslı tesislerde yapılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ''Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ değişikliği ile piyasaya sunumu yapılan madeni yağların, yanılmaya yol açmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine ve piyasaya sunumuna ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Tebliğ, madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak piyasaya sunumunun sağlanabilmesi, çevreye zarar verilmemesi, amaç dışı kullanımının engellenmesi ve ayrıca ürün güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlarda gerekli yükümlülüklerin sağlanmasına ilişkin esasları kapsıyor. Buna göre, madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması lisanslı tesislerde yapılacak. Madeni yağ üreticileri, lisanslı tesislerinde lisans sahibi adına alınmış veya kullanım hakkı alınmış veya devralınmış Marka Tescil Belgesi kapsamındaki madeni yağların üretimini yapabilecek. Madeni yağ lisansı sahipleri lisans kapsamındaki tesislerinin haricinde başka bir tesiste madeni yağ üretimi yapamayacak. Ancak bunun dışındaki üretimler. EPDK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre izin alınarak yapılabilecek.