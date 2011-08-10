-MADENİ YAĞCILARA PUAN ŞARTI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan, can, mal ve vergi kaybına yol açan 10 numaralı yağ kullanımını engellemek için madeni yağ tesislerinin yetkinliğini arttırmaya yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ''Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğin ''Lisans Başvurusu'' başlıklı 7'nci maddesinde yapılan ilaveye göre, 50 puanlık Üretim Yetkinlik Şartı taşımayan madeni yağ tesislerine lisans verilmeyecek ve bir yıl içinde lisansı olan tüm madeni yağ tesisleri bu puanı alacak şekilde yeniden yapılanacak. Bu yıl başında yapılan bir düzenleme ile madeni yağ tesislerine kapasite raporları verilirken, Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından yapılacak değerlendirmelerde TOBB tarafından belirlenen yeni kriterler baz alınıyor. Bu kriterlerine göre toplamda 100 üzerinden yapılan puanlamada, 10 puan kalite, 30 puan ürün çeşitliliği, 25 puan tesis kapasitesi, 14 puan personel durumu, 21 puan ise laboratuvar altyapısı için veriliyor. Buna göre, tesiste çalıştırılan personel sayısı, tesis laboratuvarında bulunan analiz cihazları, ihracat miktarları, ambalajların büyüklüğü gibi çeşitli konularda tesisin kapasitesi arttıkça, tesisin alacağı puan da artıyor. EPDK da Üretim Yetkinlik Puanı'nın madeni yağ lisanslarında şart olarak kabul edilmesinin uygun olacağı ve sektör temsilcilerinden gelen görüşler de dikkate alınarak, toplam 100 üzerinden 50 Üretim Yetkinlik Puanı'nın alınmasının bir tesisin madeni yağ lisansı alabilmesi için şart koşuldu. Bu çerçevede, halihazırda lisanslı olan madeni yağ üreticilerinin, 50 veya üzeri Üretim Yetkinlik Puanı'na sahip kapasite raporlarını EPDK'ya ibraz ederek lisans tadili yaptırmaları için 1 Ağustos 2012 tarihine kadar süre verilecek. Yeni lisans başvurusunda bulunacak gerçek/tüzel kişilerden ise Kurul Karar tarihi itibarıyla 50 veya üzeri Üretim Yetkinlik Puanı'na sahip kapasite raporu istenecek. -KONTROL EDİLEBİLİR VE ÖLÇÜLEBİLİR BİR YAPI AMAÇLANIYOR- EPDK düzenlemesi ile yeni kriterlerin daha ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir yapı ortaya çıkarması, madeni yağ üretim tesislerinin teknik ve ekonomik yeterliliğinin artırılabilmesi için üreticileri laboratuvar imkanlarını ve ürün çeşitliliğini artırmaya teşvik etmesi amaçlanıyor. Halen EPDK'dan madeni yağ lisansı almış 20 adet gerçek kişi ve 288 adet tüzel kişi bulunuyor. Toplam kurulu madeni yağ üretim kapasitesinin 281 bin 500 ton/yıllık kısmı gerçek kişilerin sahip olduğu 20 adet lisanslı tesise ait iken, geri kalan 288 lisans sahibinin sahip olduğu yıllık madeni yağ üretim kapasitesi 4 milyon 900 bin ton/yıl düzeyinde bulunuyor.