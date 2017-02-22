T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Madeni paralardan Atatürk portresinin kaldırılacağı iddiasına Başbakan Yardımcısı'ndan açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklama yaptı

22 Şubat 2017 03:30

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Atatürk'ün portresinin yeni basılan madeni paralardan çıkarılmasının söz konusu olmadığını, bunların sınırlı sayıda basılan hatıra paralar olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş yeri satışlarında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarını yeniden yapılandıran düzenlemeleri de içeren "Torba teklif"in üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde soruları yanıtlayan Şimşek, emeklilere promosyon noktasında da uzun süredir olan beklentiye ilişkin çözüm üretildiğini, uygulamada sıkıtılar varsa bunları inceleyeceklerini söyledi.

Dar ve sabit gelirlere ilişkin AK Parti hükümetlerinin ciddi vergi indirimleri yaptığını belirten Şimşek, gündemde ilave bir çalışmanın olmadığını bildirdi.

Çiftçilerin özel bankalara olan borçlarıyla ilgili düzenleme yapılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Şimşek, Ziraat Bankasına borçlarının yüzde 5 faizle yapılandırılmasının önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Atatürk'ün portresinin yeni basılan madeni paralardan çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirten Şimşek, "Bunlar sınırlı sayıda basılan hatıra paralardır. Hiçbir şekilde ülkemizin kurtarıcısı, kurucusu ve hepimiz için büyük lider olan Atatürk'ün portresinin madeni paralardan çıkarılması asla ve asla söz konusu değildir, olmayacaktır. Hatıra paralara sınırlı bir istisnadır." dedi.

Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini dile getiren Şimşek, "Geçici birtakım sıkıntılar var ama inanıyorum ki daha çok reformla, rasyonel politikalarla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Türkiye'nin geleceği parlaktır." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, soru cevap işleminin ardından birleşime ara verdi.

Verilen aradan sonra hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Bahçekapılı, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

ETİKETLER

atatürkportremehemet şimşekmadeni para

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24