-Madende sıkışan 22 işçiden ses geldi PEKİN (A.A) - 29.08.2011 - Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongcian eyaletinde salı günü bir kömür madenini su basması sonucu mahsur kalan 22 işçinin seslerinin duyulduğu belirtildi. Şinhua haber ajansı, Çitayhı şehrine bağlı Boli ilçesindeki Hengtay kömür madeninde mahsur kalan 22 işçinin hava alması için yerin 280 metre derinine açılan borudan vurma seslerinin duyulduğunu bildirdi. Ajansta yer alan haberde, maden ocağının 2007 yılında kapatıldığı ancak 16 Ağustos'ta izinsiz olarak yeniden açıldığı da kaydedildi. Salı günü su basan madende 26 işçi mahsur kalmış, dün işçilerden 3'ü kurtarılmış, 1'inin de cesedi bulunmuştu.