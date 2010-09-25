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Dünya

MADENDEN ÖNCE "BECERİKLİLER" KURTARILACAK SANTIAGO (A.A)

25 Eylül 2010 17:21

-MADENDEN ÖNCE "BECERİKLİLER" KURTARILACAK SANTIAGO (A.A) - 25.09.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında 7 haftadır mahsur bulunan 33 maden işçisini kurtarma operasyonunda önce "becerikliler, sonra zayıflar, en son da en kuvvetliler" yukarı çıkarılacak. San Jose'deki madende yeryüzündeki kurtarma ekibinin sağlıkçı üyesi Dr. Jorge Diaz, tüm kurtarma operasyonlarında uygulandığı gibi, bunda da çıkış sırasında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında en iyi tepkiyi verebilecek "becerikli" olanların ilk önce yukarı çıkarılacağını belirterek, bunu 19 ila 64 yaşlarındaki 33 madenci arasında bir sağlık sorunu olabilecek "zayıfların" izleyeceğini kaydetti. Madenden son olarak, bu uzun bekleyişe en dayanıklı olan "en kuvvetliler" çıkarılacak. Madenciler zorlu çıkışa hazırlık için her gün bir spor hekiminin gözetiminde, kas güçlerini arttırmak ve kondisyon kazanmak için egzersiz yapıyorlar.  İki buçuk metre uzunluğunda ve 55 santimetre genişliğinde metal sepet-kafes ile yukarı çıkarılacak madencilerin, yaklaşık 1,5 saat sürecek bu çıkış sırasında hava, su ve gıda destekleri ile daimi iletişim imkanları olacak. Bu arada, Şili adaleti, kurtarma çalışmalarının maliyetinin garanti alınması amacıyla, iflas koruması altına alınan maden şirketinin 9,7 milyon dolarlık mal varlığını dondurdu. Devlet çıkarını koruma adına açılan davada Santiago mahkemesi, dondurulan mal varlığının San Esteban madencilik grubunun madencilik makineleri ile 32 aracı ve San Jose madeninin bulunduğu Atacama bölgesindeki 64 madenin işletmesinden oluştuğunu bildirdi.

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