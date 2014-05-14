Madenden açıklama



Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait Soma Eynez mevkiinde bulunan kömür madeninde meydana gelen faciayla ilgili olarak şirketten açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Bugün itibariyle 238 çalışanımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.(Sayı daha sonra yapılan açıklamada 274 olarak değiştirildi) Ani kurtarma müdahalesi sayesinde 450'ye yakın çalışanımız kurtarılmış, içlerinden 80 çalışanımızın tedavileri Soma, Manisa, İzmir ve Balıkesir'deki hastanelerde sürmektedir" denildi.

"Yangının nedeni belli değil"

Açıklamada madende yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve bu konuyla ilgili açıklamanın ancak yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılabileceği kaydedildi. Açıklmada, "Yangının sebebi henüz belirlenememişken; spekülatif olarak yangına sebebiyet verdiği iddia edilen trafoyla birlikte, tüm malzeme ve ekipmanlar teknik olarak en üst düzeydedir" denildi.

"Taşeron işçi yok"

Açıklamada, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bünyesinde çalışan tüm işçilerin sigortalı olduğu vurgulanarak, "Hiçbir şekilde kayıtdışı veya yasada öngörülen yaş sınırının altında çalışanımız bulunmadığını, tüm çalışanlarımızın bordromuzda ve gerçek ücretleriyle istihdam edildiğini, tamamının sendikalı olduğunu devam eden iddialara karşın altını çizerek belirtmek isteriz. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'de taşeron çalışma sistemi uygulanmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Maden ocağının her 6 ayda bir düzenli olarak devletin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından denetlendiği belirtilen açıklamada, son denetimin Mart ayında gerçekleştiği, usule aykırı bir durum tespit edilmediği dile getirildi. Madenin geçmiş dönemlere ait herhangi bir kapatma cezası almadığı, ciddi bir kaza da yaşanmadığı ifade edildi.