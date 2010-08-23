-MADENDEN 17 GÜN SONRA MUCİZE NOT SANTİAGO (A.A) - 22.08.2010 - Şili'de, çöken madende mahsur kalan 33 madencinin 2 haftadan fazla bir süre sonra hayatta oldukları belirlendi. Kurtarma ekipleri, madendeki sığınağa gönderdikleri yeni bir sonda aletine bağlanmış, ''Hepimiz, 33'ümüz de sığınakta iyi durumdayız'' yazılı bir notun gönderildiğini söylediler. Maden kazası 5 Ağustos'ta meydana gelmişti. Madende oksijen, gıda gibi ihtiyaçların karşılanması için bir sığınak bulunduğu, mahsur kalanların buraya ulaşmayı başardıklarının umut edildiği bildirilmişti. Kurtama ekipleri çöken altın ve bakır madeninde 688 metre derinliğe bu sabah yeni bir sonda göndermişlerdi.