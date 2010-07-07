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MADENDEKİ İŞÇİLERİ İÇİN HORTUM GETİRTİLDİ EDİRNE (A.A)

07 Temmuz 2010 21:40

-MADENDEKİ İŞÇİLERİ İÇİN HORTUM GETİRTİLDİ EDİRNE (A.A) - 07.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyündeki madende çıkan yangın sonucu ocakta mahsur kalan 3 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Edirne Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Keşan'dan gelen 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale sürdürülüyor. Ocaktaki yangının 800 metre derinlikte olması nedeniyle hortum ihtiyacının Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile askeri birliklerden karşılandı. Yapılan müdahaleler sonucunda ocaktan duman çıkışının durduğu bildirildi.  Maden ocağı önünde de 3 ambulans ve sağlık ekibi hazır bekletiliyor. Oluşturulan kurtarma ekipleri de mahsur kalan işçilere ulaşmak amacıyla ocağa giriş yaptı. -OLAY  Kale Madencilik Şirketine ait bir ocakta, raylar döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucunda saat 13.00 sıralarında ocakta yangın çıkmıştı.  Çıkan yangın sonrası 12 işçi dışarıya çıkmayı başarırken, Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat adlı işçiler ise ocaktan çıkmayı başaramamıştılar.  Ocak içinde kalan üç işçi, megafonla uyarılarak havalandırma bölümüne geçmesi sağlanmıştı.

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