-MADENDE 3 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR EDİRNE (A.A) - 07.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyündeki madende çıkan yangın sonucu ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. AA muhabirinin olay yeri yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan (TTK) 3 kişilik tahlisiye ekibinin de yer aldığı kurtarma ekipleri, kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın sonrası ocakta mahsur kalan ve yaklaşık 10.5 saattir kurtarılmayı bekleyen arkadaşlarına ulaşabilmek için birer buçuk saatlik aralarla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını tamamlayıp dışarı çıkan kurtarma ekipleri, yangın sonrası oluşan göçüğü kaldırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ''Arkadaşlarımız hayatta olduklarını borulara vurarak gösteriyorlar. Arkadaşlarımız yaşıyor. İnşallah sağ salim çıkartacağız'' dedi. 3 madencinin bulunduğu bölgeye sürekli olarak kompresörle hava basılırken, olayı duyan bir çok madenci yakını da bölgeye gelerek bilgi almaya ve yapılan çalışmaları takip etmeye çalışıyor. Maden ocağı önünde 2 ambulans ve sağlık ekibi hazır bekletiliyor. Kale Madencilik Şirketine ait bir ocakta, raylar döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucunda saat 13.00 sıralarında ocakta yangın çıktı. Ocaktaki yangının 800 metre derinlikte olması nedeniyle hortum ihtiyacı Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile askeri birliklerden karşılandı. Çıkan yangın sonrası işçilerin çoğunluğu dışarıya çıkmayı başarırken, Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat adlı işçiler ise ocaktan çıkmayı başaramadı. Ocak içinde kalan üç işçinin megafonla uyarılarak havalandırma bölümüne geçmesi sağlandı.