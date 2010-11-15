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Ekonomi

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DEV SATIN ALMA NEW YORK (A.A)

15 Kasım 2010 18:02

-MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DEV SATIN ALMA NEW YORK (A.A) - 15.11.2010 - Caterpillar şirketi, maden makinaları üreticisi Bucyrus'u 7,6 milyar dolara satın alıyor. Dünyanın en büyük inşaat ve madencilik sektörü ekipmanları üreticisi Caterpillar, ABD'nin Wisconsin eyaletindeki South Milwaukee merkezli Bucyrus'u, 7,6 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Caterpillar, böylece Bucyrus'a hisse başına geçen hafta cuma günü kapanışının yüzde 32 üzerinde 92 dolar verecek.  Illinois eyaletinin Peoria bölgesi merkezli Caterpillar, gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı büyümeden yararlanmak ve madencilik sektöründe genişlemek için Bucyrus'u satın aldığını bildirdi. Satın alma anlaşmasının tamamlanması için düzenleyici kurumlar ve Bucyrus'un hissedarlarının onayı gerekiyor.

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