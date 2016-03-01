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Ekonomi

Madenciliği zor bir yıl bekliyor; sektörde zarar oluşmaya başladı

Raporda 2016 yılında reel büyümenin yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu

01 Mart 2016 16:36

İş Bankası Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün hazırladığı "2016 Yılı Sektörlerle İlgili Beklentiler" raporuna göre tüketim harcamalarındaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamaya devam edecek.

2016 yılında reel büyümenin yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunulan raporda TL’nin gelişmekte olan ülkelere yönelik artan risk algısının ve jeopolitik risklerin etkisiyle 2016 yılında baskı altında kalması beklendiği ifade edilirken, euro ve dolar karşısında değer kaybedeceği belirtildi. 

TL’deki değer kaybı eğilimi Fed’in faiz artırımlarına başlamasıyla birlikte değerlendirildiğinde, 2016 yılında faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesi öngörülüyor.

Aynı raporda 2016 yılında dünya genelinde gıda fiyatlarındaki gerilemenin süreceği belirtilirken; sektör bazında değerlendirmelere de yer veriliyor:

Madencilik:

TL’de yaşanan değer kaybı sektörde maliyetleri artırmaya devam ederken, gerileyen emtia fiyatları nedeniyle sektörde zarar oluşmaya başlandığının altı çiziliyor.

Tekstil:

2016 yılında iç talep koşullarındaki iyileşme beklentisi paralelinde sektörün yurt içi ciro artışının ise belirginleşeceği tahmin ediliyor.

İnşaat ve Kimya:

Bu yıl inşaat sektöründe beklenen canlanmanın kimya sektörünün önemli segmentlerinden olan boya ve yapı kimyasalları sektörünü de olumlu etkileyeceği ifade ediliyor. 

Makine ve teçhizat:

Üretim faaliyetlerinin 2016 yılında da yatay bir seyir izlemeye devam edeceği tahmin edilirken bu dönemde, inşaat ve otomotiv sektörlerinde beklenen olumlu seyrin makine talebini destekleyeceği belirtildi.

Beyaz eşya:

2016 yılında iç talebin sektörü desteklemeye devam etmesi beklenirken; kredi kartı alışverişinde taksit sayısının 9’dan 12’ye çıkarılmasının sektör üzerindeki olumlu etkisinin sınırlandırandırılması bekleniyor. 

 

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