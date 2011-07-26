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Dünya

MADENCİLERİN HİKAYESİ BEYAZ PERDEDE NEW YORK (A.A)

26 Temmuz 2011 01:16

-MADENCİLERİN HİKAYESİ BEYAZ PERDEDE NEW YORK (A.A) - 25.07.2011 - Şili'de 69 gün kapana kısıldıkları madenden mucizevi şekilde kurtulan 33 madencinin hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. Şilili madenciler yaşadıklarının sinemaya aktarma hakkını yapımcı Mike Medavoy'a sattı. Yapılması planlanan film,  Şili'nin Copiapo bölgesi yakınlarındaki San Jose madeninin işçiler çalışırken çökmesini ve bundan sonra madencilerin yaşadıklarını konu edecek. Deneyimli yapımcı Medavoy, sadece bir delikteki 33 madencinin hikayesini anlatmayacaklarını, madencilerin hikayesinin derinliklerine ineceklerini söyledi. Madenci Juan Andrew İllanes de projeyi, San Jose madeninde yaşadıkları hakkında yetki verdikleri tek film projesi olarak niteledi. Medavoy, Natalie Portman'ın en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü kazandığı "Black Swan" (Siyah Kuğu) ve "Shutter Island"ın da aralarında bulunduğu bazı filmlerin yapımcılığını üstlendi. Madencilerin hikayesinin senaryosunu ise Jose Rivera yazacak.

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