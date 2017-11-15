Madencilerin direnişi sonuç verdi; maden özelleştirmeleri torba yasa tasarısından çıkarıldı

Zonguldak ve Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) kendi işlettiği maden sahaları özelleştirme kapsamından çıkarıldı.

Torba yasanın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde AKP'nin kabul edilen önergesiyle maden işçilerinin eylemine neden olan tasarının Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşetmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir" şeklindeki hükmüne "Ancak TTK'nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez" ifadesi eklendi.

Zonguldak'ta yaklaşık 3 bin maden işçisi, vardiyalarının bitiminin ardından ocaktan çıkmayarak özelleştirme kararını protesto etmişti. 21 saat boyunca ocaktan ayrılmayan işçiler, düzenleme yapılacağı sözünün ardından eylemi sonlandırmıştı.