-MADENCİLERİN BEKLEYİŞİ SON BULUYOR SANTİAGO (A.A) - 08.10.2010 - Şili'de iki aydır yerin 700 metre altında mahsur bulunan 33 madencilerden ilk grubun salı günü kurtarılması bekleniyor. Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, San Jose bölgesindeki maden yakınında gazetecilerin, 5 Ağustostan bu yana yerin altında mahsur bulunan madencilerin ne zaman kurtarılacağına ilişkin sorusuna, "salı günü" yanıtını verdi. Yarına kadar B planı çerçevesinde kullanılan delme makinesiyle 624 metreye inilmesi amaçlanıyor. Şili Madencilik Bakanı Laurence Golborne, madencileri kurtarma çalışmalarının bu ayın ikinci yarısında sonuç verebileceğini açıklamıştı. Mahsur madencilerin iyimser ihtimalle, kasım başı veya ortasında kurtarılmaları bekleniyordu.