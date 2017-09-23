Madencilerin ayakta yolculuk ettiği otobüsün şoförü: 'Oturun' dedim oturmadılar

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde maden işçilerinin kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, \'Koltuklar kirlenmesin\' diye ayakta yolculuk etmesi otobüsün güvenlik kamerası ile de kaydedildi. Otobüs şoförü Ogün Bahar, \"Ben \'oturun\' dedim oturmadılar. Israr ettim ama oturmadılar\" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü\'ndeki maden ocağında çalışan 6 işçi, dün akşam iş çıkışında kullandıkları asansör arızalı olduğu için müesseseye bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü maden ocağından çıktı. Madenciler, Gelik\'ten Kilimli\'deki müesseseye gitmek için yer altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleriyle halk otobüsüne bindi. İşçiler, otobüsün boş koltuklarını kirletecekleri düşüncesiyle 5 kilometrelik yolu ayakta gitti.

Arka koltukta oturan yolcu Aslı Ertürk\'ün, cep telefonu ile çektiği madencilerin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görürken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde maden işçilerinin boş olan otobüste ayakta yolculuk ettiği görülüyor. Otobüs şoförü Ogün Bahar, TTK\'da çalışan işçilerin normalde iş elbiseleriyle kurumdan çıkmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Maden işçileri normalde iş elbiseleriyle dışarıya çıkmazlar. O zaman asansör bozulmuş Karadon\'da. Gelik\'ten çıkmışlar dışarı. Karadon\'a gitmek istediler. Ben de onları gördüm aldım. Bindiler otobüse. \'Oturun\' dedim. Oturmak istemediler. Israr ettim, ama oturmadılar. Ben de onları müesseseye bıraktım. Bizim insanımız çöpünü yere atıyor ama madencimiz üstleri pis diye koltuğa bile oturmuyor.\"



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