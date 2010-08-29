Madencileri kurtarmak için B planı

T24 - Yerin 700 metre altında bekleyiş sürüyor. Şilili madenciler kurtarılmayı, yakınları da onları görecekleri günü bekliyor. Madencilerin kurtuluşu olacak deliğin açılması 4 ay alacak. Ancak ikinci bir ihtimal daha var. B planı, madendeki göçüğün by-pass edileceği kısa bir delik açılarak madencilere ulaşılmasını hedefliyor.



Yerin hem altında hem de üstünde umut dolu bir bekleyiş... Maden ocağının derinliklerinden kurtuluşun aylar alabileceğini bile bile.



Gün ışığına uzanan o yolun bu kadar uzun oluşu yerin 700 metre altında yaşama tutunmaya çalışan madencileri zaman zaman umutsuzluğa sürüklüyor.



İşçiler gönderdikleri video ile yakınlarına "iyiyiz" mesajı verdiler ama uzmanlara göre 5'i depresyonda.



Yetkililer, bu yüzden, kurtuluşa giden yolu biraz daha kısaltma arayışında. Gündemde bir B planı var.



O da madendeki göçüğün by-pass edileceği kısa bir delik açılarak madencilere ulaşılması. Yeraltındaki maden koridorlarının ikinci seçenek için uygun olup olmadığı incelenecek. Uygun görülürse, madencilere 1 ayda ulaşmak mümkün olacak.



Aileler şimdi araştırmalardan gelecek müjdeli haberi bekliyor