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Dünya

MADENCİLERİ KURTARMA İŞLEMİNE BAŞLANDI SANTİAGO (A.A)

31 Ağustos 2010 13:01

-MADENCİLERİ KURTARMA İŞLEMİNE BAŞLANDI SANTİAGO (A.A) - 31.08.2010 - Şili'de 25 gündür yerin 700 metre altında mahsur kalan 33 madenciyi kurtarmak üzere açılacak kuyunun delme işlemine başlandı.  Adını açıklamak istemeyen bir kaynak, Avustralya yapımı dev delme makinasının 3 veya 4 ay sürmesi beklenen operasyona dün akşam başladığını belirtti. "Strata 950" tipi makinenin açacağı 66 santimetre çapındaki ve 700 metre derinliğindeki delikten madenciler tek tek yukarı çıkarılacak. Madencileri dışarı çıkmaya hazırlamak için en az altı kurtarıcının aşağıya ineceği kaydedildi. Aylarca karanlıkta kalan madencilerin gözlerinin ışıktan zarar görmemesi için bantla kapatılacağı, yüksek oranda nem ve 32 dereceden fazla bir sıcağa maruz kalmaları yüzünden termal şok yaşamamaları için özel bir kıyafet giyecekleri açıklandı.

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