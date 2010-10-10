-MADENCİLER İÇİN BEKLENEN GÜN ÇARŞAMBA SAN JOSE MADENİ (A.A) - 10.10.2010 - Şili'de iki aydan uzun süredir altın ve bakır madeninde mahsur kalan madencilerin çıkarılmasına çarşamba günü başlanacağı bildirildi. Maden Bakanı Laurence Golborne, yerin 624 metre altındaki işçilerin kurtarılması için açılan ilk tünelin madencilerin bulunduğu yere dün ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kurtarma ekibinin tünelin en az 96 metresinin çelik borularla desteklenmesine karar vermesi nedeniyle madencilerin çıkarılmasına büyük olasılıkla 13 Ekim Çarşamba günü başlanacağını söyledi. Tünelin video kamerayla incelenmesinden sonra böyle bir karar aldığını açıklayan Golborne, tünelin kalan kısımlarının kaya olduğunu, kurtarma ekibinin 5 Ağustostan beri mahsur olan madenciler için yapılan kurtarma kapsülünün tünelden kolaylıkla manevra yapabileceğine karar verdiğini ifade etti.