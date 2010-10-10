-MADENCİLER GELECEK HAFTA KURTARILACAK SANTİAGO (A.A) - 09.10.2010 - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 2 aydır yerin altında mahsur kalan 33 madencinin gelecek hafta kurtarılmalarını umduğunu belirtti. Yerin 624 metre altında mahsur kalan işçileri kurtarmak için açılan ilk tünelin madencilerin bulunduğu yere ulaşmasının ardından açıklama yapan Pinera, madencilerin önümüzdeki hafta çıkarılmasını umduğunu belirtti. Sondaj makinasını sağlayan şirketin yetkilileri de, tünelin çok iyi durumda olduğunu, sadece çok küçük bir kısmının güçlendirilmesinin gerektiğini kaydetti.