-MADENCİLER GAZDAN ETKİLENDİ ZONGULDAK (A.A) - 15.04.2011 - Zonguldak'ın Kilimli beldesine bağlı Karadon semtindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında, metan gazından etkilenen 3 madenci hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Karadon Gelik İşletmesi eksi 260-360 ayakta, sulu damarda beklenmedik ani gaz boşalmasından dolayı madenciler Dursun Akbal (30), Serkan Alkan (27) ve Murat Altaş (34), metan gazından etkilendi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan madencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. TTK'nin aynı ocağında 31 Mart'ta da metan gazından etkilenen 10 maden işçisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.