-Madenciler de deprem bölgesinde ZONGULDAK (A.A) - 24.10.2011 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) deprem bölgesine giden 41 kişilik madencilerden oluşan ilk ekip kurtarma çalışmalarına Van'ın Erciş ilçesinde başladı, 50 kişilik ikinci ekip de Ankara'dan Van'a uçakla hareket edecek. AA muhabirinin TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurumun aralarında mühendis, teknisyen ve madencilerin bulunduğu 41 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde sabah saatlerinde kurtarma çalışmalarına başladı. Ankara'ya ulaşan 50 kişilik ikinci ekibin de uçakla Van'a hareket etmek için havaalanında beklediği bildirildi. Göçük ve enkazlara yer altı kömür madenciliğinde kullanılan özel tahkimat metotlarıyla giren yüzlerce madenci, enkaz içinde ilerleme, gazlı ortamlarda emniyet tedbirleri alma ve çalışma yetenekleriyle 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde önemli görevler üstlendi. TTK'da çalışan ve kazma ile küreğin yanı sıra tokmak gibi yer altında kullandıkları basit malzemelerle 1999'daki depremlerde 103 kişiyi enkazdan kurtaran madenciler, 624 kişinin cesedini çıkardı. Öte yandan Bingöl'den deprem bölgesine 30 araç ve 102 personelden oluşan arama kurtarma ekibi ile gıda maddesi gönderildi. Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak 19 kişilik Akut Bingöl ekibinin deprem bölgesine gittiği kaydedildi. Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 6 ambulans, 7 iş makinesi, 3 arama kurtarma aracı, 11 pikap, 1 öncü araç, 2 minibüsten oluşan toplam 30 araç ile 31 personelden oluşan 6 sağlık ekibi ve arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere çeşitli kurumlardan toplam 71 personelin deprem bölgesine sevk edildiği belirtildi. Depolarda mevcut çadır ve battaniyeler ile 100 bin adet pet şişe içme suyu, 4 ton 600 kilogram hazır kavurma ve 7 bin 500 ekmeğin depremzedelerin acil gıda ihtiyaçları için deprem bölgesine gönderildiği kaydedilen açıklamada, gönderilen gıda malzemelerine ilave olarak toplam 12 bin 720 paket gıda ile 8 bin paket temizlik malzemesinin hazırlandığı ve en kısa sürede deprem bölgesine gönderileceği bildirildi. Bingöl 49. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından da toplam 22 personel ve 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan 1 arama kurtarma takımı ve 2 arama kurtarma köpek timinin 2 helikopterle deprem bölgesine intikal ettirildiği kaydedildi.