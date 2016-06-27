Madenci patronlara müjde; işçi ücretlerinin 1.300 lirası devletten!

Linyit ve taşkömürü çıkaran tüm işverenlere, yeraltında çalıştırdıkları her bir işçi maaşının bin 300 lirasını devlet ödeyecek. 1 Ocak 2016’da başlayıp, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek destek çerçevesinde 5 aylık ilk ödeme, işçi başına 6 bin 500 lira bayramdan önce patronun hesabına yatırılacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından yer altında çalışan işçilerin maaşının asgari ücretin iki katından az olamayacağına ilişkin yasal düzenleme yapılmış, bu işçilerin çalışma süresi azaltılıp, izin süresi artırılmıştı. Bu uygulama sonrasında maliyetleri arttığı gerekçesiyle zor durumda kaldığını belirten kömür madencisi işverenlere destek için geçtiğimiz martta Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı.

İşçi başına 6 bin 500

* Dün yayımlanan tebliğe göre destek ödemeleri 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren çalışılan gün sayısı üzerinden hesaplanacak. Kriterlere uyan tüm işletmeler destekten yararlanacak. Ödemeler, ruhsat sahibinin bildirdiği banka hesabına bayramdan önce 5 aylık birikimli olarak yatırılacak.

* Enerji Bakanlığı yetkilileri, şartlara uyan işletmelerde yer altında çalışan her bir işçi için iki asgari ücret tutarı olan maaşının yarısını yani bin 300 lirasını devletin ödeyeceğini belirttiler. İlk ödemenin de 5 aylık olarak bayramdan önce maden sahibinin hesabına yatırılacağını söylediler. Böylece bayram öncesi işçi başına 6 bin 500 lira yatmış olacak.

* Ruhsat sahipleri alacakları desteği artırmak için açık işletmede üretilen kömürü de yeraltı üretimi olarak beyan etmeleri veya dışarıdan kömür alması halinde fazla ödenen destek tutarının 10 katı kadar ceza verilecek.

Destek verilmeyecek haller

* İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle işin durdurulmasına karar verilen madenlerde, durdurma süresince bu destek verilmeyecek.

* Çalışanların ücreti ödenmeden destek ödemesi yapılmayacak.

* Teknik/daimi nezaretçi ataması olmayan dönemdeki günlerde destek ödemesi yapılmayacak.

* SGK kayıtlarında olup madenlerde zorunlu ferdi kaza sigortası olmayan yeraltı çalışanları için destek ödenmeyecek. * Aynı ruhsat sahasında, aynı iş yeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla yeraltı kömür ocağı işletmesi bulunması durumunda, ocaklardan herhangi birisinde üretim faaliyetleri/işin durdurulması halinde, o ruhsat sahibine destek ödemesi yapılmayacak. Ancak aynı ruhsat sahasında farklı iş yeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız faaliyeti durdurulmayan işletmeler için destek ödemesi yapılabilecek.