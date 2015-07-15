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Madenci isyan etti: Eşime elbise, çocuğuma ayakkabı alamıyorum!

İşçiler, hakları olan 5 günlük yevmiyelerinin verilmemesini 'yuh' çekerek protesto etti

15 Temmuz 2015 01:14

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 2 ay çalışıp 1 ay izinli çalışan maden işçileri, Ramazan Bayramı yevmiyesini alamadıkları gerekçesiyle TTK Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. 6 yıllık maden işçisi 36 yaşındaki Kadir Yılmaz, "Eve ekmek alamadığım gün oldu. Ben eşime kaç senedir elbise alamıyorum, bayrama paralı girmek istiyorum" diye gözyaşı döktü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TTK'da yer altında A, B ve C grubunda 3 bin 600 maden işçisi 2 ay çalışıp 1 ay izinli sayılıyor. Kurum, grup değişiminin tarihi olan 15 Temmuz'un Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle C grubu işçileri bayram tatilinde çalıştırmayıp yevmiyelerini vermeme kararı aldı.

Kozlu ve Üzülmez Müessesi'nde çalışan gruplu işçilerden 100'ü, yevmiyelerinin verilmeyeceğini öğrencince iş çıkışında midibüslerle TTK Genel Müdürlüğü binası önüne gelerek eylem yaptı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hakkı Arslan ve sendika temsilcileri, TTK Genel Müdür yardımcılarıyla yapılan görüşmelerde, grup değişiminin bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle yevmiyelerinin verilmeyeceği, bayram tatilinden sonra işçilerin çalışacağını, ancak gruplu işçilerin daimi kadroya alınması için önümüzdeki günlerde bir çalışma başlatılacağı konusunda bilgilendirildi. GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan ve şube temsilcileri, yetkililerin görüşlerini  aktardıkları işçiler tarafından tepkisiyle karşılaştı. İşçiler, hakları olan 5 günlük yevmiyelerinin verilmemesini 'yuh' çekerek protesto etti. Bunun üzerine sendika yöneticileri ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

 

'Ben eşime 5 senedir elbise alamıyorum'

 

6 yıllık maden işçisi 36 yaşındaki Kadir Yılmaz, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir'e, "Ben eşime 5 senedir elbise alamıyorum. Ben onun bunun elbisesini giyiyorum. Ben yarın bayrama paralı girmek istiyorum. Benim cebimde param yok. Ben neden sosyal yaşantı yaşayamıyorum. Ben niye her sene tatile gidemiyorum. Bakanlar, milletvekilleri gidiyor da ben neden gidemiyorum. Ben çocuğuma ayakkabı alamıyorum.  Ben madenciyim, benim cebimde en az iki milyarlık telefon olması gerekiyor. Ben 5 senedir mağdurum evime ekmek alamadım. Benim 5 günlük paramı ver" diyerek gözyaşı döktü. Öfkesine hakim olamayan Yılmaz, elindeki cep telefonunu yere attı. Yılmaz'ı, arkadaşları teselli etti. Maden işçileri, olaysız dağıldı.

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