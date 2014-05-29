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Madenci 43 yaşında emekli olacak

Madencilikle ilgili yeni düzenlemeler içeren tasarıda emeklilik yaşı ve çalışma saatleriyle ilgili birçok konuda düzenleme yapıldı

29 Mayıs 2014 14:53

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından hazırlanan düzenlemeyle birlikte madencilik sektöründe çalışanların emeklilik yaşı 43’e inecek.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia, hükümeti harekete geçirdi.

Madencilikle ilgili yeni düzenlemeler içeren bir tasarı hazırlandı. Tasarıda, emeklilik yaşı ve çalışma saatleriyle ilgili birçok konuda düzenleme yapıldı.

Tasarının ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen canlı yayında aktardı.

Tasarıya göre; madencilik sektöründe çalışanlar için emeklilik yaşı 55'ten 50’ye çekildi.

Tatil günlerinin yıpranma haklarına dahil edilmesiyle birlikte madenciler, 43 yaşında emekli olabilecek.

Tasarıda haftalık çalışma saatleriyle ilgili de düzenleme var. Çalışma saatleri Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirildi.

Mevcut yasaya göre, haftada 45 saat çalışan madenciler, düzenlemenin kabul edilmesinden sonra haftada 38 saat çalışacak.

Ayrıca düzenlemeyle Soma’da yaşamını yitiren 301 madencinin bir yakını kamuda işe alınacak.

Madencilerin SGK 'ya olan bütün prim borçları da silinecek.

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