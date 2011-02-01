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MADEN YİNE CAN ALDI DENİZLİ (A.A)

01 Şubat 2011 12:45

-MADEN YİNE CAN ALDI DENİZLİ (A.A) - 01.01.2011 - Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler köyündeki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.  Karaismailler köyünde özel bir maden firması tarafından işletilen Karadoru Maden Ocağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.  Olayın meydana geldiği bölgede çalışan Hüseyin Davulcu (38) adlı işçi, göçük altında kaldı. Madendeki diğer işçiler tarafından ağır yaralı olarak göçükten çıkartılan Davulcu, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.  Maden kazasında hayatını kaybeden işçinin üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

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