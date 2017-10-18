Maden sektörü İzmir MINEX'te buluştu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, Şırnak\'ta kaçak kömür ocağında 7 işçinin öldüğü faciaya dikkat çekerek, \"Madenlerde gerekli önlemlerin neden alınmadığını sadece madenciler değil tüm vatandaşlar irdelemeli\" dedi.

İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı\'nın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosu Liv Zengxian, Güney Afrika Fahri Başkonsolosu İsmail Tamer Taşkın, İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuar İzmir\'de 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında 20 bin metrekare alanda düzenlenen MINEX\'te, 2015\'te 84 olan yabancı katılımcı sayısının, 2017\'de 180\'e çıktığı bildirildi. 82 olan yerli katılımcı ise 142\'ye yükseldi. Fuarda ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Çekya, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Kanada, İspanya, Avustralya, İran, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İsrail, Japonya, Güney Kore, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna\'dan katılımcılar da yer aldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Türkiye ve dünyadaki maden sektörü temsilcilerini buluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, İzmir\'in tanıtımı ve işbirliğinin artarak devam etmesi için yoğun mücadele ettiklerini dile getirdi.

\'NEDEN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞI İRDELENMELİ\'

Türkiye\'nin maden kaynakları açısından dünyada söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kocaoğlu, “Yeraltı zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılması ve ülkenin kalkınmasında katma değer üretmesi önemli. Ama bu faaliyetler sürdürülürken çevreye ve doğaya minimum zarar verilmesi gerektiği inancındayız. Çevreyi ve insan sağlığını koruyan teknolojilerin kullanılması ve bu uygulamaların çok sıkı bağımsız kurumlar tarafından denetlenmesi gerekir. Şırnak\'ta kaçak ocakta çalışırken hayatını kaybeden 7 maden işçisi hepimizi üzmüştür. Bu kazalar ecel ve kader olarak yorumlanamaz. Gereken tedbirler alınmalı. Maden ocağında çalışan işçilerimiz nasıl katma değer üretmek için canları pahasına çalışıyorsa onların can güvenliğini sağlamak başta merkezi hükümetlerin olmak üzere hepimizin görevi\" dedi. \"Madenlerde gerekli önlemlerin neden alınmadığını sadece madenciler değil tüm vatandaşlar irdelemeli\" diyen Kocaoğlu, fuarın tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını ve büyük katılımlarla maden facialarının olmadığı günlerde sürdürülmesini temenni etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kocaoğlu ve tüm katılımcılar stantları gezdi.

FUARLA EŞ ZAMANLI KONGRE

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) de yine 18-21 Ekim tarihleri arasında, MINEX 2017 Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir\'de gerçekleştirilecek. Kongre bugün saat 13.30\'da başlayacak. Kongre kapsamında, maden işletme, cevher hazırlama ve zenginleştirme, mermer, altyapıya yönelik kullanılan maden makineleri ve bunların teknolojileri ile ilgili konular hakkında sunumlar yapılacak.

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