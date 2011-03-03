-MADEN ŞEHİTLERİNE HÜZÜNLÜ ANMA ZONGULDAK (A.A) - 03.03.2011 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan, ''Dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından birini 1992'de yaşadık, yer altında herkes birbirinin hamisi, koruyucusu olmak zorundadır'' dedi. TTK Genel Müdürü İnan, Zonguldak'ın Kozlu beldesindeki TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisinin anısına düzenlenen törende yaptığı konuşmada, teknolojinin bütün imkanlarına rağmen kazaları önlemek için çalışanlara da büyük görev düştüğünü söyledi. Kazaların sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde yaşandığını anlatan İnan, şunları söyledi: ''Madenlerde kazalar olmaktadır, bu işin tabiatı maalesef böyle sonuçlar doğurmakta, bizlere de üzüntü vermektedir. Dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından birini 1992'de yaşadık, yer altında herkes birbirinin hamisi, koruyucusu olmak zorundadır. Pek çok tanıdığım madencileri kaybettik. Bu kaza ülkemizin yanı sıra kurum çalışanlarını derin üzüntüye boğdu. Madencilik son derece ağır ve zor bir iş kolu. Kazaların önlenmesi için hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz. Metan gazını 24 saat kesintisiz izliyoruz. Gaz izleme sistemini sesli ve ışıklı uyarı yapan hale getirmeye çalışıyoruz, bu gaz teknik elamanlarımızla ölçülmektedir. Talimatlara harfiyen uyarsak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarını benimsersek, gündemimizin birinci maddesi haline getirirsek, kazaları önlemede çok büyük bir işi başarmış oluruz. Yaptığımız iş ekip çalışması isteyen son derece ağır iş koludur.'' -''5 BİN ŞEHİDİMİZ VAR''- Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ramis Muslu, yeraltında 1,5 milyar tona yakın kömür rezervi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Ülkemizin yılda 20 milyon ton taş kömürüne ihtiyacı var, bunun yaklaşık 2,5-3 milyon tonunu bölgemizden çıkarabiliyoruz. TTK'nın sıkıntılarının yanı sıra işçi açıklarının giderilmesi şart. Yatırımlar hızlandırılarak ülkemizin ihtiyacı taş kömürünün bölgemizden çıkarılıp sanayiye kazandırılmasını istiyoruz. Bunları yaparken de işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine çalışanlar olarak uymalıyız. Tespit edilen 5 bine yakın şehidimiz var, ülkemiz maalesef iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sıradadır. Bu kazalar önlenebilir kazalardır, yaşanmaması için mutlaka kurallara uyalım. 19 yıl önce kaybettiğimiz 263 şehidimiz ile tüm maden şehitlerimizi saygıyla anıyorum.'' -500'DEN FAZLA İŞÇİ KURTARILDI- TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu da yazılı açıklamasında, grizu patlamasında 500'den fazla işçinin sağ kurtarıldığını, ancak yaşanan göçük ve yangınlarda çok sayıda madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölen işçilerden 116'sının cesetlerinin ocaktan çıkarıldığını, yer altında devam eden yangınlar ve göçükler nedeniyle diğer işçilere ulaşılamadığını anlatan Eroğlu, şunları ifade etti: ''Yangınların ilerlediği ve yeni patlamalara yol açabileceği tespit edildiğinden 5 Martta ocak kapatılmak zorunda kalınmıştır. Yangınların kontrol altına alınabilmesi amacıyla havayla temas noktaları 20 gün süreyle kapalı tutulmuştur. 21 Martta yapılan son ölçümlerde gizli yangının tekrar canlandığı tespit edilmiş ve ocak yeniden kapatılmıştır. Yangının bir an önce söndürülerek içeride kalan 147 işçinin cansız bedenlerine ulaşabilmek için yapılan çeşitli araştırmaların ardından ocaklara su basılarak yangınların söndürülmesine karar verilmiştir. Haziran ayı ortasına kadar yaklaşık 6 milyon metreküp su basıldığı tespit edilen ocakta Temmuz ayı sonunda yangınların sona erdiğine karar verilmiştir. Yıllarca süren işlemler esnasında yerin altında kalan 147 cansız beden gruplar halinde çıkarılmış, son 2 madencinin cesedinin çıkarılması 1997 Mayıs ayını bulmuştur.'' TTK, sendika ve Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanlığı yöneticileri ile çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, faciada yaşamını yitiren maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı. Törene katılan madenciler de hüzünlü anlar yaşadı.