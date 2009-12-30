Maden sahibi aile ziyaretinde!

T24 - Bursa'da 19 işçiye mezar olan madenin sahibi Nurullah Ercan, göçükte ölen iki işçinin ailesini ziyaret etti. 'Bunu kendim ve Allah için yapıyorum' diyen Ercan, anne Demiray'ın sözleri üzerine gözyaşlarını tutamadı.





Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 19 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan göçüğün meydana geldiği ocağın ruhsat sahibi Bükköy Madencilik Turizm Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan, göçükte hayatını kaybeden iki işçinin ailesini ziyaret etti.













10 Aralık tarihinde meydana gelen olayda göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçilerinden Murat Aydın'ın Devecikonağı köyündeki evini ziyaret eden Ercan, acının çok büyük olduğunu belirterek, ailelerin yanında olduklarını söyledi.







Amacının başsağlığı dilemek olduğunu ve ziyaretin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ercan, ''Kimseden kaçan biri değilim. Ziyaretlerin çarpıtılmasından sakınıyorum, bütün mesele bu. Mühim olan içimiz. Bu ziyaretleri kendim ve Allah için yapıyorum'' dedi.









Nurullah Ercan, daha sonra Eskibalçık köyüne giderek, Ertuğrul Demiray'ın ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Baba Abdullah Demiray ve anne Ümmü Demiray ile görüşen Ercan, bu acı olayın yaşanmasını hiç kimsenin isteyemeyeceğini dile getirdi.





''Ne iş veren ne yönetici ne de çalışan, böyle bir olayın yaşanmasını istemez'' diyen Ercan, herkesin çok üzgün olduğunu, ölenleri geri getiremeyeceklerini ama onların ailelerine bütün güçleriyle sahip çıkacaklarını ifade etti.







Anne Demiray'ın ''İçimiz yanıyor oğlum'' demesi üzerine Ercan, gözyaşlarını tutamadı.







Bir gazetecinin ''Maden ocağının 6 ay kapatılması nedeniyle işsiz kalan 130 maden emekçisinin durumu ne olacak'' sorusuna Nurullah Ercan, ''Yapacağımız toplantılarda hepsini görüşeceğiz, planlayacağız. Çalışanların iş durumu ile ilgili ne gerekiyorsa yapacağız'' yanıtını verdi.





Ercan, göçük altında kalarak yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyarete etmeyi sürdüreceğini de kaydetti.