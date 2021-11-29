Maden sahasında çalışan işçiler: Madende çalışıyoruz inşaat işçisi olarak gösteriliyoruz

Kütahya’daki Eti Bor maden sahasında çalışan işçiler, kanun dışı çalıştırıldıklarını belirterek “Maden işçisi olarak çalışıyoruz ve maden üstü açmakla görevliyiz. Ama burası maden sahası olmasına rağmen ihalelerde inşaat yapım işi olarak gösteriliyor. Gerçek maden işçisi olarak bu durum çalışanlar arasında haksız kazanca sebep oluyor. Aynı işi yaptığımız diğer arkadaşlarımızla aynı hakları almak istiyoruz” dedi.

Hisarcık Eti Bor maden sahasında çalışan işçiler, basın açıklaması yaptı. Maden işçisi olarak çalışmalarına rağmen, resmiyette inşaat işçisi olarak gösterildiklerini söyleyen işçiler, aynı işi yapanlarla aynı haklara sahip olmak istediklerini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu.

GazeteduvaR'da yer alan habere göre, Hisarcık ilçesi maden sahasındaki açık ocak çalışanları, işten çıkarılma kaygısı taşıyor. Son günlerde tazminatları ödenmeden işten çıkarıldıklarını ve kanun dışı çalıştırıldıklarını söyleyen işçiler, kapalı pazar yerinde bir araya gelerek sorunlarını dile getirmek amacıyla basın açıklamasında yaptı.

“İşçiler arasında haksız kazanç var”

İşçileri temsilen konuşan Mehmet Altın, “Açık ocak dekapaj şantiyesinde şoför, operatör ve maden işçisi olarak çalışıyoruz ve maden üstü açmakla görevliyiz. Ama burası maden sahası olmasına rağmen ihalelerde inşaat yapım işi olarak gösteriliyor. Gerçek maden işçisi olarak bu durum çalışanlar arasında haksız kazanca sebep oluyor. Aynı işi yaptığımız diğer arkadaşlarımızla aynı hakları almak istiyoruz” dedi.

Yaklaşık 200 işçinin her an işten çıkarılma kaygısı taşıdığını belirten Altın şöyle devam etti: “Son günlerde bizleri sebep göstermeden ve tazminatlarımızı ödemeden işten çıkartıyorlar. Tek geçim kaynağımız, bu maden sahasıdır. Başka bir işimiz yoktur. Lütfen sesimizi yetkililer duysun. Ekmeğimizin peşindeyiz. İşsiz kalmak istemiyoruz. Başka çalışacak yerimiz yok.”