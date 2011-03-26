-MADEN SAHALARI SATIŞA ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yeni Maden Kanunu çerçevesinde ihalelerin başlayacağını ve sanayicilerin isteği doğrultusunda ilk grupta bin 343 maden sahasının ihale edileceğini bildirdi. Bakan Yıldız, Türkiye'nin gerek rezerv, gerekse çeşitlilik açısından önemli maden potansiyeline sahip olduğunu ve bu zenginliklerin yatırımcılara sunularak ekonomiye katkı sağlamak gerektiğini söyledi. Bu düşünceden hareketle geçen yıl Maden Kanununun yeniden düzenlendiğini ve 24 Haziran 2010 tarihinde yeni Maden Kanunu, 6 Kasım 2010 tarihinde de uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Yıldız, ''Yapılan düzenlemeler ile önemli yenilikler getirilmiş, ilk defa hassas alanlarla ilgili olarak önce izin, sonra ruhsat dönemine geçilmiştir'' dedi. 5995 sayılı yeni Maden Kanunu öncesi, arama ruhsatı düzenlenirken hiçbir izin aranmadığını anlatan Yıldız, şunları söyledi: ''5995 sayılı Kanun ile ruhsat müracaatı yapılan alanların; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, birinci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, birinci derece sit alanları, madencilik amacı dışında tahsil edilen ve uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanları, ruhsat müracaatının yapılması ve yapılan müracaatın hak sağlanması durumunda, ruhsat düzenlenebilmesi için bir yıl içinde ilgili kurumdan izin alınması şartı getirilmiştir. Böylece çevreye duyarlı bir madencilik politikası benimsenmiş ve madencilik yapılabilecek alanlara ruhsat düzenlenmesi sağlanacaktır.'' -RUHSAT GRUBUNUN İHALESİ YAPILACAK- İlk aşamada 1-b grubu 449 adet, 2. gruptan da 894 adet maden sahası olmak üzere bin 343 adet sahanın 30 Mart 2011 tarihinde ilan edilerek ihale sürecinin başlayacağını anlatan Bakan Yıldız, öncelikle sektörden gelen talepler doğrultusunda, mermer sektörü, cam sanayi, çimento sanayi, seramik sanayi, tuğla-kiremit sanayi, yol yapımı, inşaat sektörü ve altyapı hizmetlerinde kullanılacak endüstriyel hammaddelerin bulunduğu ruhsat gruplarının ihalesinin yapılacağını bildirdi. Bakan Yıldız, ''Madenciliğe dayalı sanayimizin gelişmesi, sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından sağlanması, maden ithalatının azalması için ihale süreci yoğun bir şekilde devam edecektir'' dedi. Sahaların 30 Mart 2011 tarihinde ilan edileceğini ve Haziran ayında da ihalelerin başlayacağını vurgulayan Taner Yıldız, ruhsatların 10 yıllık olarak verileceğini, 5'er veya 10'ar yıllık periyotlar halinde uzatılabileceğini söyledi. Bu ihalelerin ardından kömür sahaları için de ihalelerin başlayacağını anlatan Yıldız, Türkiye'de önemli kömür rezervi bulunduğunu, fakat rezervlere göre üretimin istenilen seviyenin altında kaldığını kaydetti.