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Maden ocağından hırsızlığa 3 gözaltı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (KARAMAN) (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'ndeki bir maden ocağından 41 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kişi gözaltına alındı

16 Eylül 2017 04:54

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (KARAMAN) (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'ndeki bir maden ocağından 41 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pamuklu Köyü\'ndeki kömür madenine giren hırsızlar 41 bin lira değerindeki malzemeleri çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Sarıveliler yolunda bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, madenden çalındığı belirlenen aletler bulundu.
Konya\'da yaşayan ve hurdacılık yaptığı belirtilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. 

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